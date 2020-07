L’Atletica Regionale è ritornata sulla pista e nelle pedane dello Stadio di Agropoli con la Riunione Regionale di Apertura Assoluti M/F e Cadetti/e. Nella categoria Assoluti maschili vittoria nei 100m di Christian Cella (Atl. Firenze Marathon) che con il crono di 11”05 ha prevalso su Umberto Galasso (Atletica Agropoli) in 11”29. Nei 200m si è imposto Umberto Galasso (Atletica Agropoli) con il crono di 22”53 precedendo il compagno di team Giuseppe Filpi (22”70). Nel giro di pista (400m) vittoria di Angelo De Marco (Atletica Agropoli) in 51”26. Nel doppio giro di pista (800m) si è registrata la vittoria del napoletano Andrea Romani (Atl. Riccardi Milano) in 1’53”90 davanti a Federico Crisci (Enterprise Sport & Service) in 1’55”98. Nei 1500m successo di Michele Caggiano (Enterprise Sport & Service) con il tempo di 4’00”70. Nei concorsi peso a Mario Santoro (Arca Atl. Aversa) con un getto di 11,99 che ha vinto anche il disco con 35,54. Lungo a Davide Tizzano (G.S. Virtus CB) con un balzo di 6,13. Nella gara degli ostacoli alti si è registrato nei 110hs Juniores il primo posto di Luigi Lettieri (Atl. Agropoli) con il crono di 15”50. Nell’Asta vola Riccardo Lavino (Atletica Barbas) con 4,20. Nell’alto valicano l’asticella a 1,91 Davide Lo Russo (GS Avis Barletta) e Mohammadu Rafeek Mohame (Atl Marano). Nella categoria Cadetti doppio primo posto di Filippo Agrillo (Fiamme Gialle G.Simoni) nei 300hs (42”64) e nei 100hs con il crono di 14”58 . Nel Giavellotto Cadetti Antonio Cannalonga (Ideatletica) lancia 57,92. Nella gara degli 80m Cadetti affermazione di Antonio Gargiulo(9”60) e nei 300m di Enrico D’Amore(38”03) entrambi targati Enterprise Young.



Tra le donne l’allieva Simona Senatore (Atletica Agropoli) ha vinto i 100m in 12”38. Nel peso Assoluti femminili al primo posto la torrese Anna Generali (Running Club Napoli) che con un getto di 11,08 ha prevalso sulla casertana Giorgia Romano (Arca Atl Aversa) con 10,12. Nella gara del Lungo prima la Juniores Chiara Tarani (Atl. Agropoli) con 5,58 . Nella categoria cadette doppio primo posto di Giulia Giordano (Hinna Pol. Annunziatella) negli 80m (10”71) e nei 300m con il crono di 44”28. Nel lungo cadette al primo posto la napoletana Alice Avino (Partenope) con 5,19. Nei 200m Assoluti femminili si aggiudica il primo posto Sofia Elena Sarcina (Futurathletic Team Apulia) che con il crono di 25”29 precede al traguardo l’allieva Simona Senatore (Ideatletica) con 25”53. Nei 400hs la napoletana Federica Maione (Valsugana Trentino) coglie il primo posto in 1’01”97. Nel giavellotto allieve vince Rosanna Sicignano (Atl Agropoli) con un lancio di 23,73. Nell’alto femminile successo di Gerardina Spinelli (Atl. Agropoli) con 1,62. Tra le Cadette doppio primo posto della partenopea Beatrice Avino(Partenope) negli 80hs (13”36) e nei 300hs con il crono di 49”97. © RIPRODUZIONE RISERVATA