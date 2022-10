A colpi di reflex. Per la quinta volta la Lega navale italiana sezione di Pozzuoli si riconferma campione d’Italia. Gli atleti sono scesi in apnea e hanno incrociato le fotocamere nell’agguerrito 41esimo campionato italiano Safari Fotosub.

«Splendida manifestazione tenutasi ad Ischia. Si presenta come lo sport del futuro: appaga i sensi e lancia un messaggio a tutela dell’ecosistema, rafforzando la sostenibilità ambientale», racconta soddisfatto Sandro Cuomo, oro olimpico ad Atlanta 1996 e Hall of Fame. «Il safari fotosub è una attività straordinaria destinata sempre più a consolidarsi e dal significato multiplo. Al contempo è un servizio di fatto svolto alla comunità con un censimento aggiornato delle specie, fornendo dati precisi alle autorità competenti, che avrebbero altrimenti dei costi considerevoli», asserisce convinto Cuomo, delegato allo sport della Lega navale italiana sezione di Pozzuoli.

En plein. Vince Vito Guzzetta nella categoria ara compatte (2046 punti 57 specie), nella categoria esordienti trionfa Vincenzo De Dominicis (1512 punti 49 specie). Doppio successo per Francesco Chiaromonte. Chiude primo nella classifica individuale ara master (2328 punti 59 specie), raddoppia con Guzzetta nella categoria ara master (2016 punti 49 specie). Si posiziona terzo Lorenzo Chiaromonte nella categoria apnea compatte (1438 punti 44 specie). La classifica sorride alla Lega navale italiana sezione di Pozzuoli. Inoltre sfiorata quota 100: sono state fotografate 97 specie di pesce. Nell’isola verde è stato scritto un nuovo primato. È stato battuto il record di catture che deteneva Sorrento con 93 specie. Di Giancarlo Crimaldi la miglior foto (pesce pettine giovanile) per la categoria apnea master.

«Siamo stati fortunati dal punto di vista meteorologico, perché si è aperta una finestra di buon tempo, che ha agevolato i cinque giorni della kermesse. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra: il mio compagno Vito Guzzetta ha realizzato belle immagini, contrassegnando la differenza, rispetto a quelle di base prodotte dal sottoscritto», riferisce entusiasta il riconfermato campione Chiaromonte. «Abbiamo vinto il titolo di società e per la quinta volta la Lega navale italiana sezione di Pozzuoli si è laureata campione d’Italia». Non solo. «Ho confermato inoltre il titolo individuale di specialità», esterna contento Chiaromonte.

«Tra i premi che abbiamo vinto c’è il Trofeo Pietrasalata, opera in argento e bronzo realizzato dal laboratorio orafo, immaginata come una Coppa dei Campioni, che potrà essere assegnata definitivamente dopo tre vittorie di titoli per società. E ci sarà prossimamente la cerimonia ufficiale di consegna al presidente della sezione di Pozzuoli Dante Giuseppe, che la custodirà certamente», osserva Chiaromonte, fotografo subacqueo plurititolato e pescatore di lungo corso, che ha coniugato le due passioni. «Il safari fotosub stimola la caccia e la componente artistica: non abbiamo possibilità di ritoccare le immagini, non è possibile correggere le imperfezioni. E’ una ulteriore sfida. E si battaglia in un ambiente sano», tiene a precisare Chiaromonte.

Sport dal taglio sociale. «I premi artistici sono di Luigi Rigillo, ragazzino autistico che ha consegnato la sua opera all’ultimo classificato. In pratica una esortazione a migliorare con l’esempio di un ragazzo che ha già vinto nonostante le avversità. E «Metafisici erranti» è l’associazione che il papà Armando ha costituito per promuovere le sue iniziative artistiche», argomenta Chiaromonte, già pronto alla 42esima edizione. «Mettere in piedi una macchina organizzativa del genere non è propriamente agevole. La Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee si è mostrata entusiasta della prova organizzativa, tanto da inviare una lettera di encomio», rivela Chiaromonte.

Sinergie. «Stiamo collaborando con la Stazione zoologica Anton Dohrn. Il professore Antonio Terlizzi ha partecipato come esperto biologo alla finale e sta portando avanti il progetto di utilizzare gli atleti del Safari FotoSub per creare un atlante delle aree marine protette», dice Chiaromonte. «Ha ipotizzato una ricognizione di tutte le aree marine protette e un censimento delle zone ittiche: un sistema ritenuto scientificamente avanzato e affidabile. E quindi vorrebbe coinvolgerci in questo progetto, con la Campania pilota dell’iniziativa. In programma il giro d’Italia marino, partendo da Trieste e ritornando in Liguria, per lanciare un messaggio di eco-sostenibilità e di inclusione», conclude Chiaromonte.