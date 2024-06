Ciclismo, l'Epica Vanvitelliana a passeggio domenica sulle strade della storia

E’ tempo di ciclostoriche anche nella nostra regione. Il fenomeno già molto in voga soprattutto in Toscana dove l’Eroica, nata nel 1997, costituisce un fenomeno d’aggregazione mondiale per fascino e spettacolarità dei paesaggi, domenica prossima vivrà una tappa importante a Caserta. L’Epica Vanvitelliana si appresta a vivere il suo secondo atto dopo l’esordio fortunato dello scorso anno e si propone di raccontare il glorioso passato di una terra mitica, attraversando in bici i siti Unesco che hanno segnato la storia e le leggende di Terra di Lavoro. Romani, Sanniti, Longobardi, Normanni e in ultimo i Borboni, saranno rivisitati idealmente tutti insieme, a colpi di pedale, come in un enorme caleidoscopio a cielo aperto, riflettendo, l’identità del territorio casertano.

“Il regolamento è quello classico delle cicloturistiche d’epoca – racconta Mariagrazia Ammirati, presidente dell’ASD Velo Club Caserta, società organizzatrice dell’evento – e naturalmente non ha carattere agonistico.

Lo scopo unico è quello di promuovere e valorizzare l’inestimabile patrimonio artistico e culturale del nostro territorio creando le condizioni di un turismo “lento”, anche animato da motivazioni di carattere ambientalistico, eco-turistico, ecosostenibile”.

Le biciclette che partecipano hanno caratteristiche particolari come il telaio in acciaio, la leva del cambio sul tubo del telaio, il passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio. Si tratta di biciclette rigorosamente costruite prima del 1987 e anche l’abbigliamento dei partecipanti è quello d’antan.

“Più volte ci è stato chiesto di aprire a tutti la partecipazione – aggiunge Arturo Bernardo che è il motore pensante dell’evento – ma questo escluderebbe del tutto finalità e scopi di una ciclostorica. Abbiamo ideato anche quest’anno un doppio percorso: il primo di 50 chilometri per meno esperti, il secondo di 90 per coloro che evidentemente qualcosina in più nelle gambe hanno in termini di allenamento”.

Luogo di partenza e arrivo della manifestazione sarà il Borgo di Casertavecchia. Da qui si procederà verso la Reggia di Caserta, offrendo la possibilità ai partecipanti di accedere al parco vanvitelliano da via Giannone, percorrendo il viale centrale fino alla fontana di Diana e Atteone e uscire dal varco di via Maria Cristina di Savoia.

Diversi i punti di ristoro previsti dagli organizzatori. Chi avrà scelto il percorso lungo passerà per le colline caiatine, ricche di vigneti, per poi proseguire verso il borgo di Sant’Agata de Goti.

Quindi il gruppo arriverà al monumentale Acquedotto Carolino realizzato da Vanvitelli per alimentare i giochi d’acqua della Reggia e per soddisfare le esigenze del Palazzo e della città. Qui gli epici ciclisti percorreranno la parte sommitale dell’acquedotto per raggiungere il versante opposto e risalire a Casertavecchia dalle frazioni di Tuoro e Casolla.