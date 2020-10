Riprendere il discorso. Filo diretto con il gol mai interrotto. Vocazione offensiva mai celata e sempre praticata. «La miglior difesa è l'attacco», come ha sostenuto il brasiliano Gentil Alves Cardoso, pioniere del modulo WM. Dello stesso avviso Carlo Simonetti, transitato all’Ischia Marine Club per una nuova avventura. Al classe 1983 il club isolano avanza una richiesta precisa: segnare e agevolare il compito dei suoi compagni di squadra.

«Dopo aver sempre militato in serie A1 ed A2 con Posillipo, Canottieri Napoli, Muri Antichi, Promogest e l’ininterrotto quadriennio in gialloblu con la calottina della Cesport, approdo all’Ischia per un percorso interessante». Non gli pesa il fatto di giocare in B, anzi uno stimolo in più per puntare al salto di categoria.

«Con l’Ischia trovata subito un’ottima intesa, sin dai primi contatti con il presidente Francesco Di Iorio. Si tratta di una società seria e sana, di cui sono molto felice di far parte e lusingato della possibilità offertami. Metterò la mia esperienza al servizio del gruppo», spiega soddisfatto Simonetti. «Abbraccio il progetto con grande entusiasmo e soprattutto con tanta voglia di fare e fare bene».

Covid-19. «Veniamo da un anno difficile, da una stagione strappataci dalla mani e posta nel nulla. E’ per me uno sprone ulteriore dare il meglio», afferma convinto il pallanuotista napoletano.

Roster. «Ritrovo vecchi compagni di battaglie, come capitan Pasquale Turiello e non solo, con i quali ho condiviso tanto in passato e mi fa molto piacere giocare insieme. Stesso dicasi per il tecnico Paolo Iacovelli, già allenatore della Cesport».

Futuro. «Non deluderò la fiducia e la stima riposta in me», conclude Simonetti (nella foto di Manuel Schembri). «Ce la metterò tutta per centrare gli obiettivi della società. Primo fra tutti una salvezza tranquilla». Il primo passo per la promozione in A2.

