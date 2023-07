Storico successo in terra polacca per la 25enne caivanese Domenica Angelino, atleta azzurra di kickboxing (Jusho team-Busy Life di Caivano del maestro Luigi Petito), che ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia nella disciplina Point Fighting (-70 kg).

Domenica ha superato in finale l'agguerrita e forte avversaria slovena Tina Baloh con il punteggio di 10-9, al termine di un combattimento duro ed equilibrato. Ma alla fine la Baloh ha dovuto arrendersi di fronte alla forza della campionessa caivanese della Nazionale italiana, sbarcata in Polonia con il team azzurro capitanato dal commissario tecnico Riccardo Bergamini, sotto gli occhi del presidente Donato Milano, giunto nella città polacca per tifare e sostenere le performances degli atleti italiani.

Nel match di semifinale la stessa sorte della Baloh era toccata alla campionessa mondiale ungherese Anna Kondar (nel suo carnet ben 9 titoli europei), sconfitta con il punteggio di 9-8. Una sfida che ha visto una super prestazione di Domenica, scesa sul tatami assai determinata "sfornando" un'impeccabile prestazione che non ha lasciato scampo alla sua valorosa antagonista. Nulla da fare nel duello precedente anche per la turca Fatmanur Karaoz, superata nettamente per 13 a 5, costretta a subire i magistrali colpi messi a segno dall'azzurra con straordinaria velocità.

Una sfida vinta a dimostrazione di una grande preparazione atletica e di una efficace strategia, attuata costantemente nei vari incontri disputati. «Voglio dedicare questa splendida medaglia d'oro ai miei genitori, ai miei familiari e al mio coach, il maestro Luigi Petito - sottolinea la neo campionessa caivanese, visibilmente emozionata per il grande successo portato a casa - che hanno sempre creduto nelle mie potenzialità, sostenendomi ed incitandomi sempre, sia nelle gare che durante gli allenamenti che svolgo nella palestra Busy Life di Caivano». Dal sindaco Enzo Falco arrivano le congratulazioni di un'intera comunità. «Tutti noi abbiamo fatto il tifo per la nostra Nika - commenta il primo cittadino - che ha strameritato questo o titolo, riempiendoci di orgoglio e portando in giro per il mondo il nome della città di Caivano. Ora aspettiamo Domenica al palazzo municipale di via Don Minzoni per festeggiare, insieme a sportivi e cittadini, il prestigioso traguardo».