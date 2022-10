Dopo la presenza allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di Champions League con l’Ajax, finita con il largo successo degli azzurri di Luciano Spalletti (4-2), e a seguito della partecipazione allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, per la gara tra Napoli femminile e la Ternana, culminata nel poker di capitan Paola Di Marino e compagne, il console generale degli Stati Uniti nel Sud Italia,Tracy Roberts-Pounds, ha ricevuto il presidente della Fijlkam Campania Antonio Bracciante ed il vicepresidente del settore lotta olimpica Gennaro Esposito, nonché presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli.

Momento certamente istituzionale e conoscitivo per discutere sulla splendida terrazza con vista Castel dell’Ovo e Vesuvio, per promozionare le diverse discipline della Fijlkam (judo, karate, jujutsu, aikido e mga). «E’ stato un incontro molto proficuo, che vedrà in un futuro prossimo la collaborazione tra l'Ambasciata degli Stati Uniti e il comitato regionale Campania, per promuovere tante iniziative», racconta Bracciante, entusiasta della sinergia che si è venuta a creare. «Ho donato al console americano il nostro francobollo con l'annullo postale della Campania. Siamo grati anche per la medaglia ricevuta unitamente al vicepresidente Gennaro Esposito», ha osservato il numero uno della Fijlkam campana.

«E' stata l'occasione per parlare delle discipline sportive federali ed in particolare della lotta olimpica, sport molto seguito nei college e nelle università statunitensi. Il console generale ha mostrato particolare attenzione verso le tematiche sociali, nella consapevolezza del potente messaggio che può rappresentare lo sport come vera e propria politica di prevenzione e recupero», ha concluso Gennaro Esposito.

E domani pomeriggio (ore 17) il console generale Tracy Roberts-Pounds si recherà presso la Wrestling Liuzzi (in via Atena), ovvero la palestra del circolo didattico Giovanni Falcone a Melito, diretto dal dirigente scolastico Domenica Gina Buglione, per incontrare il maestro Michele Liuzzi, molto apprezzato negli Stati Uniti per i suoi brillanti risultati come coach, insieme al tenente colonnello Nicola De Tullio, comandante del gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, ed il sindaco Luciano Mottola.