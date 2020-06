© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Può esibire con orgoglio i suoi titoli. Molteplici e pesanti, improntati al sacrificio e alla costanza. Non ha la presunzione ardimentosa di definirsi «avvocato del popolo» (versione rivisitata di), in quanto difensore clorato del. Con la corona di alloro, in giacca blu e cravatta dello stesso colore, il salernitanoè finito in piscina. Non il solito tuffo ma sospinto dall’affetto dei suoi compagni di Nazionale. «Gli stessi, -racconta il neodottore-, che erano dietro la porta ad origliare e a fare il tifo per me, mentre discutevo la tesi al computer».Una discussione di laurea alquanto insolita, perché avvenuta a distanza e nella stanza (d’albergo), necessitata dalla normativa anti-, e ancor più durante il ritiro azzurro. Fatto inedito quanto originale. Forse l’unico nella storia dello sport italiano. «Me lo ricorderò per sempre. E’ stato veramente stupendo, tra un allenamento e l’altro a. Una modalità bella e divertente», spiega Dolce, classe’95. Studi completati in(laurea magistrale), con la tesi indal titolo: «Il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale».Un’altra impresa compiuta dal giocatore campano, già protagonista nella finale iridata contro la, in. Doppietta, urlo liberatorio, applausi, medaglia dal metallo più pregiato al collo e complimenti del, formulati di persona, nel corso del ricevimento nellaal«Se avessi discusso la tesi a, certamente non sarebbe andata così», osserva l’ex di. «Ho ricevuto le congratulazioni del ct: sono davvero contento e orgoglioso», riferisce il pallanuotista, che ha vinto l’nel 2015 allacon la calottina rossoverde e il bronzo alledinel 2017.Come torta una crostata di frutta. «Ora penso soltanto a giocare, con lo sguardo rivolto alledi. Con ilsarà una stagione elettrizzante», conclude fiducioso Dolce. Ad maiora.