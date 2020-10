La Federpugilato campana ha posticipato le assemblee elettive dei delegati rappresentanti tecnici ed Atleti. I due consessi erano stati programmati per sabato prossimo 31 ottobre presso l’Hotel Vittoria di Pompei, ma in un consiglio regionale straordinario il Comitato Regionale ha deciso di posticipare queste due assemblee al giorno 21 novembre prossimo confermando la scelta della sede e degli orari. Una scelta rispettosa sebbene il Coni aveva ribadito che nonostante la pandemia le assemblee elettive potevano svolgersi in quanto le FSN/DSAlEPS/AB possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga "per motivate ragioni" prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla c.d. "modalità a distanza".

«Quindi per quanto riguarda la nostra regione – spiega il consigliere Gerardo Esposito – bastava l’autocertificazione per spostarsi tra le varie provincie e venire a votare. Ma la nostra scelta è scaturita dalla considerazione che alcuni comuni del casertano sono stati definiti “Zona Rossa” tra questi Marcianise che è un importante polo pugilistico per cui mantenere lo svolgimento delle assemblee alla data del 31 ottobre, avrebbe impedito a circa 50 tesserati di esercitare il diritto al voto. Se ne riparlerà il 21 novembre prossimo».

Restano confermate al momento l’assemblea degli Arbitri e Giudici prevista per il 19 novembre e quella per il presidente e consiglio direttivo programmata per il 28 novembre. Per quest’ultimo appuntamento elettorale, fuori dai giochi il presidente uscente Alfredo Raininger, fermato da una lunga squalifica, alla carica di massimo dirigente del pugilato campano sono candidati Rosario Africano ed Angelo Musone, quest’ultimo candidato anche come delegato tecnico. Tra i consiglieri uscenti puntano alla riconferma Gennaro Moffa, Remo d’Acierno e Valerio Esposito che fanno parte del gruppo Africano unitamente alle new entry Raffaele La Femina e Alessio Garofalo. Mentre l’inossidabile, 98 anni, Aldo Ferrara è candidato da indipendente ma è molto vicino alla squadra di Angelo Musone che propone inoltre Sandro Froncillo, Mariano Spano e Gerardo Carbonaro. La sfida per il consigliere in quota tecnici è tra Enzo Brillantino, figlio del compianto Mimmo, e Francesco Bonagura. Mentre per la carica di consigliere in quota atleti se la vedranno Valerio Esposito e Sergio Romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA