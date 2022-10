La Campania dei kart conquista il tricolore: Esposito e Parlapiano campioni in X30J

Campania protagonista a Corridonia, nell'ultimo appuntamento stagionale titolato AciSport. Titolo tricolore conquistato da tredicenni Luca Esposito (Battipaglia) ed Antonio Parlapiano (Morcone) nella X30Junior.

La colorata, quanto agguerrita, spedizione regionale ha saputo animare il weekend marchigiano, prima nel paddock e poi in pista. Lo spirito di aggregazione e di collaborazione ha fatto da volano ad un fine settimana entusiasmante per i piloti impegnati in gara e per tutto il gruppo campano. A partire dal venerdì, tutto dedicato alle prove libere, la rappresentativa campana ha saputo dimostrare la propria competitività e, ancor più, l'orgoglio di poter rappresentare la propria regione.

Il sabato dedicato alle prove cronometrate si è poi concluso con una premiazione per tutti i piloti che, al di là del risultato sportivo, hanno saputo inorgoglire l'intero movimento.

Le classifiche finali hanno consegnato, alla Campania, il sesto posto nella classifica assoluta ed il titolo nazionale nella X30 Junior.

Luca Esposito ed Antonio Parlapiano hanno completato il palmares 2022 di categoria, facendo seguito ai titoli ACI già conquistati da Antonio Apicella al Campionato Italiano ed alla Coppa Italia.



I neo campioni italiani della X30Junior ed il referente karting Luigi Scarano sono stati premiati dal Presidente della Commissione Karting Raffaele Giammaria.

"L'emozione è stata davvero intensa e voglio dire grazie a questi ragazzi che ci hanno permesso di salire sul podio del Campionato a squadre - così il referente karting Luigi Scarano che ha poi aggiunto - Un ringraziamento va, ovviamente, a tutti i piloti, ai team, al gruppo lavoro che ci ha permesso di essere qui. A tutte le piste che ci hanno sostenuto, al Presidente Antonio Coppola, al nostro Fiduciario Pasquale Cilento, a tutta la ACI Campania. Sono davvero orgoglioso di aver rappresentato questa grande famiglia"

Luca Esposito: "Non conoscevamo la pista e questo era un punto a nostro sfavore, ma con il team ed il mio compagno di squadra abbiamo lavorato duramente. Sono felicissimo ed orgoglioso di aver rappresentato al meglio la Campania". Antonio Parlapiano aggiunge: "Essere a Corridonia è stato bellissimo. Aver gareggiato per i colori della Campania ed aver vinto nella nostra categoria resterà un ricordo che porterò con me per sempre. Un grazie va al nostre referente Scarano ed a tutti gli amici e piloti che ci hanno sostenuto"