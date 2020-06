La Campania riprende da Casaluce il campionato regionale Karting. Il 27-28 giugno sul Kartodromo Casaluce Racing Kart, infatti, si disputa la seconda prova del Campionato Regionale ACI Karting Campania dopo l'interruzione per l'emergenza sanitaria. La seconda prova è in programma nel weekend del 27/28 giugno sul Kartodromo Casaluce Racing Kart, con la 7a Coppa Città di Casaluce valida anche come tappa del Challenge Rotax Italia Area Sud e come seconda prova della Gentlemen Cup KZ e 100 cc, riservata ai piloti amatoriali e principianti.. Il Campionato Regionale ACI Karting Campania si era interrotto a causa dell’ emergenza sanitaria dopo l’apertura del 23 febbraio al Circuito del Sele di Battipaglia. La gara si svolgerà rispettando le nuove normative previste dal protocollo sanitario ACI Sport, senza la presenza del pubblico e procedure di gara senza assembramenti. Il format di gara prevede per sabato 27 giugno le prove libere e per domenica 28 giugno warm-up, qualifiche, Prefinale e Finale. Le categorie in gara saranno Entry Level, 60 Mini 2015-2020, MINI Internazionale Gr.3, le classi monomarcia TDM Rotax e Iame X30, le classi con il cambio KZ2, la KZ Nazione (Junior, Under, Over) e le amatoriali Gentlemen. Dopol'appuntamento di Casaluce il campionato proseguirà il 19 luglio al Kartodromo Iscaro, Chianche, il 2 agosto sulla Pista di Morcone, il 20 settembre al circuito internazionale di Napoli a Sarno, il 4 ottobre sulla Pista Italia di Castelvolturno, il 22 novembre sulla pista del Volturno a Limatola.





