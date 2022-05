La Pomilia sbanca il Trofeo Italia Under 15 di Judo. A Lodi, nel circuito nazionale di categoria il team di Pomigliano fa il bis vopo la vittoria di un mese fa a Riccione. Frutto di un lavoro sui giovani che prosegue e permette di coltvare quel vivaio che poi fa sbocciare campioni e medeagliati. Arrivano due ori con Giuseppe Gesuele (già campione italiano di categoria), e Raffaele Sodano, oltre a due bronzi con Daniel Mangiapia e Carlo Celotto. Ottimi anche i risultati della Nippon, seconda classificata con gli argenti di Marco Parlati e Pasquale Bianco. La Campania si riconferma così regione al top della forma in Italia nelle competizioni di judo.

All'appuntamento di Lodi hanno partecipato le società di tutta la penisola che nella ripartenza delle competizioni hanno presentato il meglio degli atleti. Questi risultati arrivano da un grande lavoro di unione di tutte le società campane che hanno la possibilita di far allenare i migliori atleti insieme per migliorarsi, grazie all’ospitalità sul tatami della Nippon club di Napoli al palargine del maestro Parlati già capo allenatore della nazionale.«Un grande progetto – sottolinea il responsabile attività nazionale ed internazionale della federazione judo italiana già responsable del judo regionale maestro Bruno d’Isanto- coinvolgerà il judo campano che sarà una delle regioni che gestirà un centro tecnico federale di alta specializzazione nazionale. Il tutto grazie alla disponibilità dell’impianto sportivo del palargine gestito dalla Nippon club che oltre a fornire la location già da anni fornisce assistenza tecnica ai migliori atleti di tutte le società campane».

Conferma amara per la cancellazione delle Universiadi in Cina per questa estate che il tecnico capo allenatore della squadra Massimo Parlati ha purtroppo appreso con rammarico avendo formato una squadra di prim'ordine con un aspettativa di grandi medaglie. Appuntamento rimandato al 2023. In serbo per i prossimi mesi la squadra per i giochi del Mediterraneo a cui parteciperanno molti atleti campani, segno dell'ottimo lavoro che nella regine si porta avanti da diversi mesi. Soddisfazione espressa per i risultati e le varie convocazione degli atleti della regione, del vice presidente Bruno D'Isanto e del presidente Comitato Campania Antonio Bracciante da sempre vicini alle attività delle società.