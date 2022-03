Doppio impegno ravvicinato. Sabato 5 marzo al Foro Italico contro l’Olympic Roma (ore 15), domenica 6 marzo (ore 17) il recupero della settima giornata di A2 alla piscina Scandone con la Rari Nantes Sori. Fine settimana davvero impegnativo per la Canottieri Napoli. «Siamo reduci dal 5-5 con la Vela Nuoto Ancona: è stato il nostro primo pareggio stagionale», spiega il giallorosso Daniele Cerchiara.

«Abbiamo disputato tre partite in una settimana: Tuscolano (19 febbraio), il derby a Fuorigrotta con l’Aktis Acquachiara (23 febbraio), la sfida con i marchigiani (26 febbraio)», ricorda il difensore classe 1998. «La stanchezza si è fatta sentire ma questa non può essere certamente una scusa», ammette il giocatore di Cosenza. «E’ mancata un po’ di lucidità per vincere in casa il match con la Vela Nuoto. Vediamo il bicchiere mezzo pieno», afferma Cerchiara.

All’andata larga vittoria a Santa Maria Capua Vetere 11-4 con le triplette di Gianluca Confuorto e Antonio Florena, la doppietta di Domenico Mutariello e le marcature di Geremia Massa, Vincenzo Tozzi e capitan Biagio Borrelli. «Non sarà certamente la stessa partita del 27 novembre 2021», avverte il pallanuotista della Canottieri. L’Olympic Roma ha pareggiato con la Vis Nova (11-11): poker di Giacomo Gianni e tris del figlio d’arte Luca Fiorillo. Papà Mario pluriscudettato con il Posillipo, capitano del Settebello e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona 1992, protagonista del Grande Slam (successo agli Europei del 1993 e trionfo ai Mondiali 1994), nonché Collare d’Oro al merito sportivo.

«Ci aspetta un incontro duro». I ragazzi di Enzo Massa pronti al tour de force clorato. «Cercheremo di fare del nostro meglio», conclude fiducioso Cerchiara (nella foto di Gianluca Madonna). Pizza da Sorbillo e a letto presto. L'indomani l’insolita partita con i liguri domenica pomeriggio, preludio di Napoli-Milan allo stadio Diego Armando Maradona.