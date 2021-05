Arechi e Unime indigesti. Rimedia lo stesso risultato (7-8) e incassa due ko consecutivi alla Scandone. A sorpresa, si sfarina la Canottieri Napoli e rimodula verso il basso l’obiettivo stagionale. Dalla possibile promozione in serie A1 alla necessaria difesa della A2. Capitan Biagio Borrelli e compagni costretti a rivedere gli ambiziosi progetti.

«Commettiamo errori banali», spiega Gianluca Confuorto, commentando l’ultimo atto della regular season. «Uomo in più da dimenticare, nonostante lo proviamo ripetutamente in allenamento», ammette il pallanuotista giallorosso. Computo delle superiorità numeriche vero tallone d’Achille (0/8). E i parziali (2-1, 2-4, 1-1, 2-2) raccontano l’andamento della gara. «Eravamo avanti poi il blackout totale», osserva il classe 1998, autore di una tripletta.

«La sconfitta inattesa nel derby con la Rari Nantes Arechi ci ha dato una bella botta», afferma il centrovasca napoletano. Dobbiamo assolutamente ricaricare le pile, ritrovare le giuste motivazioni e sfruttare nel migliore dei modi la breve pausa». Devono ripartire da quanto di buono fatto vedere in questo anomalo campionati i ragazzi di Enzo Massa.

Qualità tecniche ed energie non mancano. «C’è una buona base, nonostante lo svolacco Maros Tkac sia ritornato in patria per infortunio». Testa, dunque, ai playout. Gara 1 fissata in calendario sabato 5 giugno a Fuorigrotta contro il Civitavecchia. Gara 2 mercoledì 9 giugno, eventuale «bella» il 12 tra le mura amiche. «Sarebbe stato importante vincere con i siciliani per ristabilire un po’ di serenità e credere maggiormente in noi stessi», conclude Confuorto (nella foto di Manuel Schembri). Così non è stato. Girone Sud chiuso a 12 punti per la formazione del Molosiglio.