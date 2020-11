Rosario Pitton è stato confermato oggi a Roma alla vicepresidenza della Federginnastica. Dopo la conferma del Presidente federale Gherardo Tecchi alla guida della FGI per i prossimi quattro anni e del Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, Renato Galliani, in carica dal 2008, le urne della 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Ginnastica d’Italia hanno espresso i componenti del Consiglio Direttivo Federale. Su 3.529 voti presenti affiliati e 18.116 voti validamente espressi, Pierluigi Miranda ha ottenuto il maggior numero di preferenze: 2.597, pari al 14,34%. A seguire il Vice Presidente uscente, Rosario Pitton con voti 2.319 (12,80%), il Vicario Valter Peroni, terzo con 2.115 (11,67%), Vittorio Massucchi con 2.101 (11,60%), Francesco Salvatore Musso con 2.070 (11,43), la new entry Franco Mantero con 2.008 (11,08%) e Grazia Ciarlitto, ultima degli eletti con 1.807 (9,97%). In rappresentanza dei tecnici Marina Piazza, direttrice tecnica della Sezione di Ritmica fino al 2017, la spunta con 30 voti e il 52,63%.

Marina Piazza succede a Matteo Massetani. Entrano infine a far parte del nuovo CDF in rappresentanza degli atleti, l’aviere dell’Aeronautica Militare Paolo Principi, riconfermato con 21 voti e il 55,26%, e la campionessa del Mondo nella coppia mista di Aerobica Michela Castoldi, con 15 preferenze pari al 39,47% dei 38 voti validamente espressi (due le schede bianche). Confermatissimo il segretario Generale Roberto Pentrella e bis all'unanimità dei due vicepresidenti: il Vicario Peroni e Pitton. Il nuovo quadriennio, che avrà il curioso primato di contenere due edizioni dei Giochi Olimpici, Tokyo e Parigi, è ufficialmente iniziato.

Atleta di interesse nazionale, tecnico federale, giudice nazionale e poi dirigente, Rosario Pitton, napoletano, è stato per tre quadrienni presidente regionale e in continuità per 3 quadrienni vicepresidente nazionale. Stella d’oro al merito sportivo del Coni tessera d’onore della FGI e membro giunta regionale Coni per 2 quadrienni sotto la presidenza di Cosimo Sibilia. Docente in pensione dopo 42 anni di servizio nell’educazione fisica e scienze motorie. Sposato con Patrizia con 3 figli e 4 nipoti

