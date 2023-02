La Federpugilato schiera i pesi massimi: parata di tecnici al seminario di Pompei

Il futuro dei tecnici del pugilato italiano passa dalla Campania. E precisamente da Pompei dove il Comitato regionale, su autorizzazione del coordinatore del Settore Tecnico Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, Renato Biagio Zurlo e del presidente dei Tecnici Mondiali ed Europei Gabriele Martelli, ha organizzato uno Stage Internazionale di Formazione e di aggiornamento.

Lo stage è diretto a tutti i tecnici con prospettiva internazionale (prossimi corsi stelle IBA) e sarà svolto i due momenti specifici in Campania e Lombardia, per dare modo a tutti i maestri ed i tecnici interessati di partecipare nella sede più vicina. In Campania avrà luogo il 18 marzo presso l’hotel Vittoria di Pompei; in Lombardia 25 marzo presso l’hotel A.S.Hotel di Limbiate.

DI primissimo livello l'elenco dei relatori con il presidente dei tecnici Mondiali (IBA) ed Europei (EUBC) Gabriele Martelli, il segretario Commissione Tecnici Europei EUBC, maestro Giancarlo Ranno, il presidente dell’ European Boxe Academy (EBA), Franco Falcinelli, il Docente Formatore IBA (ex AIBA), Patrizio Oliva, il Coordinatore del Settore Tecnici Nazionale FPI, Biagio Zurlo, la Scuola Nazionale di Pugilato F.P.I. con Marco Consolati, la Scuola dello Sport CONI con Valerio Esposito. Si tratta di un momento importante per la formazione dei nostri tecnici e maestri -con questo stage portiamo in Campania Gabriele Martelli il presidente mondiale dei maestri di pugilato ed il segretario della commissione Tecnici EUBC. Le loro lezioni serviranno ai nostri tecnici per diventare maestri internazionali" le parole del presidente del comitato regionale della Federpugilato Rosario Africano