La Feldi Eboli ritorna alla vittoria: le volpi tengono il passo di Napoli

Ritorno alla vittoria dopo due pesanti sconfitte di fila. Al PalaDirceu la Feldi Eboli batte la Nuova Comauto Pistoia col punteggio di 5-3. Le volpi mettono in scena una sorta di monologo, soprattutto nella prima frazione di gioco, rischiando in pratica in una sola circostanza, con un palo colpito da Javi Roni e conseguente parata provvidenziale di Pasculli.

Per il resto, il tabellone del punteggio è dipinto coi soli colori rossoblu. Calderolli lo inaugura dopo meno di un minuto sfruttando un errato lancio del portiere Weber. Che tuttavia si riscatta ampiamente col passare dei minuti su diversi tentativi dei ragazzi di Samperi. Fantecele e Selucio arrotondano il punteggio prima dell'intervallo, con Guilhermao che cala il poker dopo 30 secondi dal fischio d'inizio della ripresa.

Sul parziale 4-0 Pistoia reagisce col portiere di movimento e sembra riaprire il match con Vega e Javi Roni. La Feldi si rianima ma spreca praticamente a porta vuota con Vavà, Guilhermao e Calderolli. Nel finale Vavà e Berti fissano lo score finale sul 5-3.

Il successo permette ai ragazzi di Samperi di tenere il passo della capolista Napoli. Ma la testa va già a domenica, per l'ostica trasferta contro un Italservice Pesaro che a più riprese ha dimostrato di meritare posizione ben più alta di quella attualmente occupata in Serie A.