Vincenzo La Femina sul tetto d'Europa: grande vittoria per il pugile di Pagani

Un match impeccabile, il primo fuori dai confini nazionali, concluso con una vittoria per ko tecnico. Vincenzo La Femina porta a Pagani la cintura di Campione dell'Unione Europea di boxe nella categoria supergallo.

Il pugile liguorino ha battuto “a domicilio” il detentore del titolo, il belga di origini armene Geram Eloyan, in una entusiasmante sfida andata in scena sul ring della Alfasun Arena di Roosdal in Belgio.

La Femina ha da subito imposto la sua boxe sull'avversario, facendo del gancio sinistro la sua arma vincente per tutto l'arco dell'incontro.

Poco spazio per i colpi di Eloyan, con il boxeur paganese sempre pronto a rintuzzare ogni tentativo di affondo.

All'ottava ripresa la svolta, con una rapida serie di colpi andati a bersaglio che hanno costretto l'angolo di Eloyan a interrompere il match con il lancio della spugna. Un trionfo per Vincenzo La Femina, che prosegue dunque il suo percorso netto negli incontri da professionista, con tredici successi in altrettanti appuntamenti.