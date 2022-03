La Festa del canoista campano al Circolo Nautico Posillipo

«Oltre ai podi e alle medaglie promozioniamo la cultura sportiva, senza tralasciare l’educazione, l’inclusione e la solidarietà, con la finalità manifesta di aiutare chi non ha la possibilità di praticare sport». Da queste premesse, illustrate da Sergio Avallone, neoconsigliere federale Fick, si snoderà la «Festa del canoista campano», che si celebrerà sabato 5 marzo (ore 11) presso il Circolo Nautico Posillipo. Interverrà Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, e prenderanno parte alla manifestazione i dirigenti, gli atleti e i tecnici delle società campane e i giudici di gara.

Per Avallone, già presidente del comitato regionale e Stella d’oro al merito sportivo, inizia una nuova avventura con la Federazione italiana canoa e kayak. Il suo mandato durerà fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. «Proseguiremo con l’iniziativa «Canoe senza barriere» insieme ai ragazzi di Nisida, un progetto che sarà certamente riproposto. E poi il protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia per la concessione gratuita del molo Cappellini e del polifunzionale, completo di una foresteria: al centro la formazione sportiva», annuncia Avallone, vice presidente vicario Coni Campania. In agenda anche il rilancio sportivo della diga di Campolattaro, incentivando il turismo sportivo.

«La vera sfida sarà colmare il divario Nord-Sud non solo a livello di Pil e cambiare il modo di concepire la formazione dei ragazzi, la vera direzione da imboccare. Proveremo a ridurre l’indice di obesità in Campania, che è il più alto d’Italia. Occorre, però, una sinergia tra scuola e mondo dello sport, puntando su una corretta alimentazione (dieta mediterranea)», conclude Avallone. Necessario un cambio di passo e di strategia.

Saranno premiati i campioni italiani canoa polo under 14 nel 2020: Simone Botte, Fabio Della Ragione, Jacopo Scamardella, Agostino Palumbo, Matteo Del Sorbo, Valerio Illiano, Marco Carannante. Naturalmente Giuseppe Perrotti, Andrea Costagliola, Fabrizio Massa per la medaglia di bronzo conquistata agli Europei assoluti 2021, Francesca Illiano, bronzo agli Europei under 21. Riconoscimenti per quanti si sono distinti nelle discipline della canoa velocità, paracanoa, ocean racing, canoa polo: Giuseppe Annarumma, Giuseppe Buonfiglio, Orazio Manzo, Giuseppe Masullo, Alfonso Palomba, Bruno Viscito, Giuseppe Cotticelli, Mariano Bifano, Gabriele Fabris, e Sergio Avallone, atleta-dirigente.

La Fick condanna l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ed esprime la solidarietà al presidente della Federazione ucraina Igor Slivinskyi, dichiarando la piena disponibilità dell’Italia ad accogliere ed ospitare presso i centri federali di Ivrea e Castel Gandolfo le squadre olimpiche e paralimpiche ucraine, per consentire loro la preparazione agonistica. Nella speranza che tacciano presto le armi per una guerra ingiusta e inaccettabile, agli atleti e al popolo ucraino la vicinanza del presidente Luciano Buonfiglio, che presenzierà la kermesse al Circolo Posillipo.