La «Festa dello Sport» si celebra a Pomigliano d’Arco. L’evento, programmato per il 1° e 2 ottobre nel Parco pubblico Giovanni Paolo II, è organizzato dal Comune su impulso dell’assessorato allo sport, con il patrocinio di Sport e Salute, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. La manifestazione rientra a pieno titolo nel calendario di iniziative della Settimana europea dello Sport BeActive, lanciata nel 2015 dalla Commissione europea per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e il benessere psico-fisico dei cittadini, nel tentativo di coinvolgere i giovani, favorire l’inclusione e l’uguaglianza.

Domani, martedì 27 settembre 2022 (ore 12), presso l’Aula Consiliare si terrà la conferenza stampa di presentazione della «Festa dello Sport». Parteciperanno diverse associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd). Ad illustrare l’iniziativa Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d’Arco, Anna Fiore, assessore allo sport e alle pari opportunità, alle politiche giovanili e all’istruzione, Francesca Merenda, segretario Sport e Salute della Campania, e Carlo Cantales, consigliere nazionale della Federazione italiana atletica leggera (Fidal).

Per Pomigliano si annuncia un’importante occasione per valorizzare le piccole e grandi realtà che lavorano nel settore sportivo e stringere sempre di più il legame tra sport e salute, quale binomio indissolubile per una società che punti al benessere di tutti e di ciascuno.