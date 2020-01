Il posillipino Massimo Di Martire, il capitano della Canottieri Napoli, Umberto Esposito, i due salernitani, il mancino Eduardo Campopiano (Rari Nantes Savona) e Mario Del Basso (Telimar Palermo). E ancora le tre napoletane Carolina Ioannou (Ekipe Orizzonte), Sara Centanni (Plebiscito Padova) e Loredana Sparano (SIS Roma). Gli eroi delle Universiadi 2019, i quattro medagliati d’oro del Settebello (nella foto di Rosario Caramiello) e le tre frecce d’argento del Setterosa, ma non solo, saranno premiati dal comitato regionale della Federazione italiana nuoto nel corso della cerimonia in programma venerdì 10 gennaio (ore 16) presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino.



Passerella dei campioni campani, distintisi nelle varie discipline natatorie della passata stagione agonistica. Si rinnova il tradizionale appuntamento patrocinato dal Coni, una manifestazione che intende omaggiare e celebrare le eccellenze nel nuoto, nuoto di fondo, pallanuoto e salvamento. Verrà inoltre presentato il calendario 2020, realizzato dalla Fin Campania. Riconoscimenti speciali saranno tributati a Gino Rivieccio, al commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le Universiadi, Gianluca Basile, al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, al consigliere scientifico della Marina Militare, Giuseppe Noschese, all’attore Geremia Longobardo e a Mario Massimiliano Cutolo, ideatori dello spettacolo «Uno contro Zero», col quale hanno voluto ricordare l’indimenticabile e compianto campione di pallanuoto Enzo D’Angelo. Istituito il «Premio del Cuore», che sarà consegnato a Tommaso e Pina Castaldo, genitori del piccolo Matteo, nato con una grave malformazione.



Interverranno l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, l’assessore regionale all’istruzione e alle politiche giovanili e sociali, Lucia Fortini, l’assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità, Chiara Marciani, il questore Alessandro Giuliano, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Cosimo Sibilia, il vicepresidente della Fin, Francesco Postiglione, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli ed il presidente del comitato regionale campano della FIN, Paolo Trapanese, l’arbitro internazionale e presidente del GUG Campania, Filippo Massimo Gomez, e il direttore delle Fiamme Oro, Luca Piscopo. Ultimo aggiornamento: 22:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA