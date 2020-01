La Francia a Napoli. Detta così si potrebbe pensare al ritorno delle truppe napoleoniche nella città di San Gennaro. La Grande Armée, guidata non dal generale corso ma dal selezionatore Fabien Galthié, sarà al Villaggio del Rugby sabato 11 gennaio. Dopo il Five Nations dello scorso anno e le Universiadi 2019, arrivano a Bagnoli i campioni del mondo under 20. Transalpini in formazione completa con il manager général Rafael Ibanez e i due allenatori d’attacco e difesa Laurent Labit e Shawn Edwards. Si prospetta un incontro interessante con l’Italia under 20, diretta dal sudafricano Franco Smith, successore in panchina dell’irlandese Conor O’Shea.



«E’ sicuramente un avvenimento storico per Napoli. Il grande rugby internazionale torna in Campania. La Nazionale d’Oltralpe stazionerà ben 10 giorni nella nostra struttura. Siamo contenti e orgogliosi che la sfida Italia-Francia avvenga sul rettangolo verde dell’Amatori a Bagnoli. Si tratta di un passo importante del rugby di qualità e di alto livello, che noi vorremmo far tornare all’ombra del Vesuvio», spiega soddisfatto Lorenzo Fusco, coach dell’Amatori, che milita nel campionato di serie A.



«Stiamo lavorando e ce la stiamo mettendo davvero tutta, per ridare dignità alla città dal punto di vista rugbistico e sportivo. Sarà un confronto proiettato all’imminente Sei Nazioni e non avrà soltanto un valore simbolico. I giovani impegnati in questa manifestazione, infatti, sono di assoluto e comprovato valore internazionale», osserva Fusco. «Noi dell’Amatori Napoli siamo impegnati non da oggi a promozionare la disciplina della palla ovale, in modo che questo meraviglioso sport diventi occasione e percorso di crescita per i ragazzi e al contempo uno stimolo per arrivare in alto».



In pratica Napoli capitale della palla ovale. Non si tratta di una espressione abusata ma corrispondente, nei fatti, alla verità. «Il 2020 inizia col botto al Villaggio del Rugby, nell’ex Base Nato di Bagnoli. La Nazionale francese, campione del mondo under 20, sarà ospite dell’Amatori Napoli», afferma orgoglioso il presidente verdeblu Diego D’Orazio. «Dopo il Seven di febbraio e le Universiadi di luglio 2019, Napoli e il movimento napoletano si confermano sempre più capaci di ospitare eventi prestigiosi per il rugby che conta».



Grande bellezza e palla ovale connubio perfetto che si rinnova. «La città di Napoli e il rugby campano, finalmente, stanno raccogliendo i frutti di un difficile lavoro, che prosegue da anni, caratterizzato da impegno e sacrifici, per valorizzare il movimento sportivo e rugbistico e rilanciare il territorio napoletano», osserva D’Orazio.



Organizzazione affidata al club e alla validità dei ragazzi napoletani, che hanno già brillato per serietà e professionalità nel corso dei recenti Giochi universitari. «Tutto lo staff dell’Amatori è impegnato in maniera massiccia, per sostenere e diffondere la significativa kermesse, che rappresenterà sicuramente un momento fondamentale di condivisione con realtà già affermate del rugby mondiale», conclude il patron D’Orazio. Ingresso gratuito e fischio d’inizio alle ore 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA