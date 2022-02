Inno di Mameli, judogi bianco e mano destra sul tricolore. E’ così la prima volta di Michela Terranova, medaglia d’oro all’European Cadet Cup di Lignano Sabbiadoro. «Brividi. Non ci sono parole per descrivere l’emozione del momento», riferisce entusiasta la judoka classe 2005. «Stare sul gradino più alto del podio è una soddisfazione immensa, perchè ripaga tutti i sacrifici, in particolare il calo peso».

Al Bella Italia Village si fa decisamente valere sulla materassina, brillando nella categoria 52 kg. Precede la romana Gaia Massimetti, battuta in finale nel derby azzurro, supera in semifinale l’olandese Elise Rustige, che chiude a pari merito con la slovena Jevgenija Gajic. «Ho iniziato molto bene il 2022», afferma Michela, già due volte campionessa d’Italia (nel 2021 e nel 2019) e non solo. «Aspettavo da tanto questo successo importante: posso mettere in bacheca anche l’oro dell’European Cup», dichiara la ragazza di Ischia dal palmares sportivo robusto.

«A livello internazionale ho concluso il 2021 con il terzo posto all’Europeo. Ho lavorato tanto in questo periodo e mi sono allenata soltanto con mio fratello Rocco con stringenti misure anticontagio, per presentarmi alla prima competizione più prestigiosa del nuovo anno», ammette Terranova junior. Si presenta come testa di serie sul tatami, poi regola di wazari la francese Sarah Bothy. Le bastano soltanto sei secondi per risolvere la semifinale e poi l’apoteosi. «Ringrazio di cuore la mia famiglia per il supporto durante la rassegna e tutte le persone che mi sono state accanto».

Seguita in Friuli-Venezia Giulia da papà Rosario, «mio fratello Rocco e mia mamma Annamaria sono dovuti rimanere a casa, perché la gara era a porte chiuse. Mio fratello ha seguito ogni singolo incontro», rivela la giovane atleta della asd Ischia Judo. Arrivata a Napoli, l'nattesa sorpresa. Michela non è riuscita a prendere l’ultimo traghetto disponibile delle ore 21.55. Inevitabile il pernottamento in un b&b partenopeo con papà Rosario. Piccole disavventure che forgiano carattere e pazienza. «Sono molto contenta del risultato raggiunto. Ero molto concentrata e sapevo di dare il meglio».

Un giorno di riposo e poi si riparte per preparare al meglio i campionati italiani cadetti, che si svolgeranno il 5 e 6 marzo al PalaPellicone di Ostia. «Per festeggiare mia mamma mi ha preparato i bucatini con sugo di coniglio all'ischitana», conclude Michela (nelle foto di Erika Zucchiatti). Il primo oro internazionale ha un sapore speciale.