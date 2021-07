«In questo momento di pandemia Napoli ha bisogno di ottimismo e vittorie dei figli della periferia». Così il maestro della Star Judo Club, Gianni Maddaloni, al termine della European Cup junior a Coimbra. Ai successi di Martina Esposito (carabiniere-70 kg) e Assunta Scutto (finanziere-48 kg) in Portogallo si somma la pesante medaglia di bronzo conquistata da Antonietta Palumbo (63 kg).

Campionessa d’Italia a Velletri, la judoka napoletana ha disputato quattro incontri. Ko iniziale con la polacca Agata Palka, poi riesce a raddrizzare il corso della rassegna continentale, battendo sulla materassina la francese Fantine Rauzier, la spagnola Aitana Fernandez Herrera, infine la transalpina Juliette Poulain.

«Dedico il terzo posto alla mia famiglia e ringrazio il maestro Gianni Maddaloni per i preziosi consigli che mi ha dispensato», ammette soddisfatta l’atleta classe 2003. «Il maestro Maddaloni mi ha incoraggiata a lavorare con maggiore intensità, per poter arrivare sul gradino più alto del podio», conclude fiduciosa Palumbo. Prossimo impegno l’European Cup a Lignano Sabbiadoro, in programma l’11 e 12 agosto. Scampia c'è, ci sarà e farà sentire come sempre la sua inconfondibile voce.