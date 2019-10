Ultimo aggiornamento: 13:19

Poco incline ai riflettori, fondamentale il suo lavoro «oscuro». Si muove nell’ombra e con circospezione. «Sono uno al quale piace lavorare tantissimo in campo e stare dietro le quinte. Mi trovi sempre ad allenare, programmare, studiare». Esamina e anatomizza le gare, avvalendosi delle immagini, osserva e approfondisce gli avversari meticolosamente. Video analyst e assistent coach di Lorenzo Fusco, prezioso il contributo tecnico e tattico di Lucaall’«Con l’Unione Capitolina sarà un test probante», spiega l’ex di turno, ben sapendo il valore del club presieduto da Giorgio Vaccaro. Domani sfida alle ore 14.30 in via Flaminia, dirige Gabriel Chirnoaga. Match contro i favoriti del girone 3, reduci dalla sconfitta esterna (35-33) contro Toscana Aeroporti I Medicei, a 2 punti in classifica. «L’ultima partita giocata è stata proprio lì, finita dopo un minuto per un brutto infortunio al collo, che non mi ha più permesso di scendere in campo come giocatore. Vabbè tanto mi facevano giocare, perché ero simpatico mica perché ero forte!». Autoironico e spiritoso, in empatia con capitan Alessandro Quarto e soci.«Ci aspetta una partita tosta contro la squadra candidata alla vittoria finale, che lo scorso anno ha fatto davvero un campionato impressionante. Noi andremo lì con la nostra idea di rugby e mireremo in alto, come sempre, senza paura di sbagliare o di fallire ma solo con la voglia di mettersi in gioco in condizioni sempre più difficili», carica i verdeblù Varriale. A maggio il nubifragio, domani previsto pomeriggio soleggiato. Sfida al passato con vista orizzonte. «Ho trascorso un bellissimo periodo alla Capitolina, vivendo anche una promozione insieme. Ogni volta che vi ritorno, mi accolgono con un sorriso sia giocatori che i dirigenti: questo per me vale molto ed è la cosa più importante», ammette Luca.URC vs ANR scontro di sigle e simboli. Umbelicus Caput Mundi, pietra ovale, definita omphalos, versus l’uovo di Virgilio. L’ombelico ovale del mondo, il logo della Capitolina, propone una rielaborazione grafica della pavimentazione geometrica della piazza del Campidoglio progettata da Michelangelo, contro il simbolo portante di Napoli, il castrum Ovi, nascosto nelle segrete dell'antico castello adagiato sul mare, ovvero un uovo magico che aveva il potere di mantenere in piedi l'intera fortezza. Per entrambe le società i risultati sportivi sono soltanto la conseguenza della loro missione principale, che non è vincere bensì formare, formare persone-atleti che crescano all’interno del club dove poter continuare nel tempo il proprio percorso.Di Frascati, poi passato alla Lazio, la Capitolina appunto, il cammino di allenatore e l’under 16, la serie A femminile del Frascati e l’approdo a Napoli. «Ringrazio Lorenzo Fusco, poiché mi ha permesso sin da subito di mettere le mie idee in campo ma sopratutto mi ha fatto vivere quest’ambiente davvero indescrivibile. Giocatori, colleghi, dirigenti, tifosi: la parte umana qui è qualcosa che ti penetra dentro», racconta Varriale, integrato, a suo agio e parte della grande famiglia Amatori. Dietro la cavalcata promozione in A c’è pure la sua impronta. Ultima di campionato in B proprio contro il «suo» Frascati (23-15). Incroci del destino. E l’abbraccio nella foto con il capitano Quarto (nelle foto di Luigi Petrucci) compendia un’annata da incorniciare e ricordare.Si intende di vino e non solo. «A berlo sono bravo, a riconoscerlo e giudicarlo non tanto». Dalla video analisi con il Civitavecchia (41-19) indicazioni significative. «La prima giornata ci ha visto dominanti in molte fasi di gioco ma ci ha anche mostrato delle carenze, che abbiamo analizzato con i ragazzi e abbiamo provato a sistemare», osserva puntuale Varriale, protagonista di un simpatico episodio. «Un genitore di un bambino mi fa: «Ti vedo da un anno sempre in panchina, ma perché non ti fanno entrare?». E giù risate. Calcherebbe nuovamente il prato verde l’ex centro, per la gioia anche di coach Fusco.Da Treviso a Roma conoscono bene lo spessore umano e sportivo di Luca Varriale. Non potranno più definirlo «mister riservatezza». L’Amatori Napoli non può farne a meno.