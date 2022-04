Sul tetto d’Europa. Un gol all’andata, una tripletta al ritorno. Prestazione super tanto nelle retrovie quanto in attacco. Accappatoio bianco, occhi chiusi, calottina numero 2 stretta in mano e concentrazione massima prima del return match. Poi la medaglia al collo, il sorriso spalancato, l’urlo liberatorio, la bandiera dell’Ethnikos e la Len Trophy al cielo. Fotogrammi che raccontano il successo internazionale della napoletana Carolina Ioannou.

«La mia calma, in realtà, nasconde una grande ansia», spiega l’ex del Posillipo, Rapallo e Orizzonte. «La Coppa Len era uno dei nostri obiettivi. Sicuramente sapevamo che era alla nostra portata sin dall’inizio. Sulla carta abbiamo un’ottima squadra e la sfida era diventare una vera squadra: siamo giocatrici con provenienza diversa», osserva la pallanuotista classe 1996. Tifo da stadio al Pireo. «Un pubblico così caldo non l’ho mai visto. Una tifoseria appassionata. Piscina strapiena come alle Universiadi e alla Playa di Catania per la finale scudetto 2019. Non ho mai visto uno spettacolo del genere sugli spalti. Una festa», asserisce soddisfatta Carolina al suo terzo trofeo internazionale, a seguito della Coppa Len e della Supercoppa già sollevate con l’Orizzonte.

Dunaujvaros battuto in trasferta 12-8 e 14-9 tra le mura amiche. «Dopo il risultato in Ungheria, è affiorata la consapevolezza di essere più forti ed è emersa al contempo la paura di perdere tutto contro le ungheresi, già sfidate quattro anni fa in Champions League. Le magiare erano in grado di capovolgere il risultato acquisito, ma non abbiamo messo in conto l’ipotesi di buttare via questo prestigioso trofeo», afferma la figlia d’arte.

In luce anche il portiere statunitense Ashleigh Johnson, ritenuta la più forte al mondo nel suo ruolo bicampionessa olimpica con un passato anche a Catania, già compagna di squadra di Carolina in Sicilia. «In ansia dal pomeriggio. La gara è iniziata nella mia testa, quando ero ancora a casa», svela la talentuosa giocatrice partenopea, medaglia d’argento alla 30esima edizione dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio.

Organico di assoluto livello. «Nutro la sensazione che siamo molto legate, anche se ci conosciamo da poco. In tutte le partite importanti disputate abbiamo mostrato uno spirito di compattezza e di non demoralizzarci nei momenti di difficoltà. Ci godiamo il meritato trionfo», conclude raggiante Ioannou (foto EthnikosWaterpolo.gr).