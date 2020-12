Ad incoraggiarla sempre la sorella Morena. E lei corre più che può. Segue i consigli alla lettera, fino alla meta. Dove arriva, irradia il suo prorompente sorriso. Vulcanica e dall’entusiasmo trascinante, mostra il suo sguardo da leader, senza risparmiarsi affatto. Giada Franco furia azzurra.

Nella lista delle convocate per l’ultimo appuntamento del 2020 spicca naturalmente il suo nome. Step che anticipa il raduno di gennaio, in vista del Sei Nazioni femminile, al via nel mese di febbraio. «Siamo contente di ritrovarci, visti i tanti impegni che ci aspetteranno nel 2021, Covid-19 permettendo», sintetizza così il suo pensiero la stella napoletana della Nazionale.

Terza linea, punto fermo e pilastro della formazione allenata da Andrea Di Giandomenico. Già protagonista alle Universiadi 2019, ricorderà la cerimonia di apertura della 30esima edizione dei Giochi in quello che fu lo stadio san Paolo, oggi Diego Armando Maradona. La 24enne giocatrice ha poi alzato l’asticella, conducendo l’Italdonne ad uno storico secondo posto nel Six Nations.

Va fiera di indossare la maglia numero 7. Atleta di interesse nazionale, per il suo impegno la Fir le conferirà una borsa di studio, assegnata su base annuale. Si tratta di una boccata di ossigeno per sostenere più agevolmente la propria attività professionale o universitaria, continuando al contempo ad inseguire le ambizioni sportive sul rettangolo verde.

Tante bambine potranno avvicinarsi al gioco della palla ovale, seguendo le orme della campionessa riccioluta. Quello di Giada un fulgido esempio, pronto a regalare ulteriori successi e soddisfazioni ad un movimento in costante crescita. Aggiunge un mattoncino alla sua promettente carriera, rimarcando l’impegno energico e i costanti sacrifici compiuti. Anche a Parma la stella Franco brillerà di inconfondibile luce in questi giorni. Tra campo e palestra con rinnovato ottimismo verso nuovi traguardi.

