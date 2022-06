Napoli Nuoto femminile vince a Catania e va in finale per la promozione in A1

La Napoli Nuoto vola alla finale play off per la promozione in serie A1 femminile di pallanuoto. La vittoria per 17-13 a Catania in casa della Brizz Nuoto, seconda in classifica, consente alle flegree con una giornata d'anticipo di essere prima in graduatoria. Ora tra la massima serie e le azzurre c'è solo da vincere la sfida finale alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello tra quindici giorni che sarà giocata quasi certamente di sera. Nella gara di oggi la Napoli Nuoto si è imposta per 4-2 nel primo parziale e 7-4 nel secondo e ha, poi, gestito negli ultimi due tempi. Un successo costruito sul gruppo dove hanno brillato De Magistris, autrice di 5 reti, Foresta di 4 goal e la puteolana Anastasio con 3.