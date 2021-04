«Un nuovo modo di concepire l’ambiente». Il Circolo Ilva ha festeggiato la giornata mondiale del mare, aderendo all’iniziativa di Federcanoa. «Il kayak e i paddle sport sono in prima fila», racconta soddisfatto Gabriele Fabris. «Soci e ragazzi, tutti tesserati alla Fick, si sono ritrovati per ripulire la spiaggia di Bagnoli e per una pagaiata nelle acque della baia di Nisida».

In collaborazione con WWF Italia, Marevivo e Fondazione Univerde, anche a Napoli prosegue la campagna ecologista lanciata per il 2021. Ecosostenibilità ed educazione sportiva coesistono, si valorizza il territorio, praticando una disciplina salutare all’aria aperta, nel rispetto del distanziamento, dettato dall’attuale situazione sanitaria. Il secondo appuntamento di «A.Ma.Te la canoa e l’ambiente» segue la giornata mondiale dell’acqua, celebrata lo scorso 22 marzo. I canoisti partenopei hanno messo in atto comportamenti virtuosi, rivestendo di fatto il ruolo di «sentinelle dell’ambiente».

E nella stessa domenica è stata assegnata la Coppa Italia di canoa polo. Ha trionfato la Polisportiva Canottieri Catania, battendo il Canoa Club Napoli in finale (5-2). I gialloneri, campioni in carica, hanno superato in semifinale il Marina San Nicola (5-3). Al quarto posto si è classificato il Posillipo.

Prossimi appuntamenti da segnare in agenda la giornata mondiale della terra (22 aprile) e il gran finale (5 giugno) con la giornata mondiale dell’ambiente.