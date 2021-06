La paganese Dariya Derkach vola a Tokyo: titolo italiano e pass olimpico

La paganese Dariya Derkach vola alle Olimpiadi di Tokyo. O meglio, sarebbe il caso di dire, salta. Perchè la triplista ai campionati italiani assoluti di atletica, svoltisi a Rovereto (Trento), nell'ultima occasione utile ha strappato il pass per i giochi olimpici e prenderà parte alla competizione a cinque cerchi, la seconda personale dopo quella di Rio 2016, nella categoria del salto triplo. Incredibile quello che è successo sulla pedana con Dariya Derkach che si presentava a tale competizione reduce dall’ottimo personale di 14,31, stabilito pochi giorni prima a Rieti. Tale misura era distante solo un centimetro dal minimo olimpico che, per lei, rappresentava l’unica possibilità di qualificazione in quanto non piazzata bene nel ranking mondiale.Il percorso dell'italo-ucraina è stato di sofferenza dopo il 14.31 di Rieti: ieri 14.32 al primo salto, ma con un filo di troppo di vento (+2.1), poi 14.31 al secondo tentativo, infine il salto buono: 14.47, con +0.5. E' la quarta italiana di sempre nella specialità. Grande soddisfazione per Dariya Derkach, cresciuta a Pagani ma da qualche anno trapiantata a Formia dove si allena. «I quattordici metri mi mancavano da tempo, però finalmente sto tornando a saltare come voglio, ho messo a posto la testa e ho superato tanti problemi fisici, inoltre ho lavorato molto sulla velocità e per questo ringrazio Alessandro Nocera che mi ha dato una mano a Formia. Sono contenta per il 14,31, ma soprattutto per la costanza nella serie di salti», le parole della giovane atleta.