Passi in avanti. Alla Scandone il primo open day di pallanuoto paralimpica, organizzato dalla Expert Napoli Lions Ability. Bench e water test, allenamento, partita e classificazione funzionale, condotta da Francesco Perna, Antonella Galvan e Andrea Valsecchi. Lettini sul piano vasca e visite accurate per monitorare gli atleti e definire le squadre che prenderanno parte ad un duplice impegno: campionato e Coppa Italia Finp.

«Stiamo cercando gradualmente di allargare il movimento», spiega entusiasta Andrea Scotti Galletta l’ambizioso progetto. «Stiamo ragionando sull’idea di ospitare nel mese di giugno una delle due manifestazioni. Piscina all’aperto della Mostra d’Oltremare o la Scandone le possibili location», osserva il presidente della Expert Napoli Lions Ability. «E’ stata una giornata inclusiva, formativa e divulgativa, per far conoscere una disciplina che sempre più si sta affermando a livello nazionale», sottolinea soddisfatto Scotti Galletta.

Non mancano idee e sinergie. «La collaborazione fra Lions, Finp con il delegato regionale Vittorio Abete e il Centro Sportivo Portici ha consentito la fioritura di questo evento, che si propone di promozionare ad ampio raggio la pallanuoto paralimpica». Sotto lo sguardo vigile del referente nazionale Mario Giugliano e di Gianluca Attanasio, Ambasciatore dello Sport per le periferie povere d’Italia.

La seduta di allenamento ha consentito di testare il gioco a sei, formula introdotta quest’anno, che permette alle squadre di schierare più atleti. «Stare bene insieme. Non esistono barriere di nessun tipo e l’inclusione non può che essere un arricchimento reciproco in termini sportivi ed umani», asserisce convinto Scotti Galletta.

«Il lavoro che si sta facendo sul territorio da parte delle società è davvero notevole. Stesso discorso vale anche per la Federazione, che con grande impegno coordina e segue lo staff, puntando verso la crescita di questa affascinante disciplina», avverte Giugliano. «La pallanuoto paralimpica cresce e ci arricchisce con nuove esperienze: felice di farne parte», conclude Luigi Paola, capitano della formazione paralimpica del Centro Sportivo Portici.