«Ha classe da vendere, un grosso temperamento e una capacità incredibile di auto-caricarsi». Così1 agosto 1977) tratteggiava lo spessore di. E un aneddoto della gara disputata il 30 maggio 1979 compendia il suo attaccamento alla pallanuoto: raid di(8-6) e striscia di 13 vittorie. L’estremo difensore dellascende in acqua in maniera insolita, un dito steccato per lussazione, nasconde l’infortunio agli avversari e si muove in modo superlativo.«L’uomo chiave perché la zona possa costituire un baluardo insormontabile è il solito Scotti Galletta, che aha disputato una partita perfetta, offrendo un’eccezionale interpretazione del ruolo di un moderno portiere di pallanuoto, strepitosa tanto da lasciare a bocca aperta il pubblico ligure». (Il Mattino 1 giugno 1979).A comunicare la triste notizia della dipartita di Mario Scotti Galletta è sua moglie, scrivendo su: «I tuoi figli seguiranno il tuo esempio, mentre dall’alto gli indicherai la retta via». A piangere il 70enne campione, insignito del, è l’intero mondo della pallanuoto.Palmares nutrito.con il club delnegli(1973, 1975, 1977, 1979), lavinta ail 18 dicembre 1977, il, in, nel ’75 e l’con ilaldinel ’78. Conquistò iadnel '74 e l’argento nella rassegna dinel 1980. Contribuì alla storica promozione indella(stagione 1986-87). Assistent coach deldidal 1993 al 1997.Ricevuto allodal capitano del Napoli,, e dal tecnicoper il tricolore del’75.Celebre la scena del rigore, parato aregista-giocatore, nel ruolo di, funzionario del(1989), piscina diAl compianto Mario Scotti Galletta si deve anche lo sviluppo dellain Italia, fondatore del team: tra le giocatrici sua moglie Barbara.Sempre presente in tribuna alla, osservatore taciturno e attento.A tenere vivo il ricordo del papà-portiere e a raccogliere la sua eredità umana e sportiva ci penseranno i figli, ex dele attuale capitano della, e. Così come il nipotino«Grazie Baffo, per quello che sei e per quello che sei stato».