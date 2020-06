Una marcia per l'utilizzo delle palestre scolastiche per aprire un tavolo nazionale su una questione che rischia di fermare tutto il mondo sportivo. Perché ormai si deve uscire dalla singola iniziativa del presidente di una Asd che avvia la trafila per ottenere l'utilizzo della singola palestra. Il problema deve essere affrontato in sede nazionale ed interessare anche il ministero dello sport ed il governo. In modalità smart, come in epoca coronavirus con un computer, un video e una tastiera, il Commissario straordinario della Fipav Campania, Guido Pasciari, traccia il bilancio di una stagione sportiva cominciata e conclusa troppo presto causa emergenza Covid 19. «Si è fatto molto – il commento del commissario Pasciari – Prima del covid-19 l’attività delle società stava decollando in vista del gran finale di stagione. Poi con l’avvento di questa emergenza sanitaria ci siamo immediatamente adeguati ai tempi e alle modalità di interazione tramutando la nostra presenza in modalità smart con una serie di iniziative che hanno continuato a portare la pallavolo nelle case dei nostri tesserati». Tante le iniziative per essere vicine ad un mondo fatto di 350 società e 8000 tesserati, dai tutorial per gli allenamenti agli incontri con i campioni, dalle conference call di formazione agli incontri con gli esperti. Pasciari ha confermato che i due grandi eventi che avrebbero animato il finale di stagione in Campania, il Velasco Day (12 maggio) e l’amichevole preolimpica della Nazionale Italiana, si terranno:«Sono appuntamenti semplicemente rimandati al 2021. Tra l'altro è Velasco che vuole venire a Napoli»". Salutata con apprezzamento l'iniziativa del Comune di Napoli che non farà pagare gli oneri delle palestre di cui è proprietario sperando che possa estendersi ad altri comuni. L'attività giovanile sarà gratuita. Ma il grande problema resta la ripartenza con i suoi problemi. «Tutti vogliamo ripartire ma facendo pallavolo. I protocolli e le limitazioni sono giusti ma è anche grande la passione. Ci dicono di ricominciare ma ci sono alcune questioni da affrontare come la responsabilità penale dei presidenti delle società di fronte ad eventuali positività». E le palestre. «La ministra Azzolina ha detto che per l'apertura della scuola vanno utilizzati tutti gli spazi possibili incluse le palestre. I dirigenti scolastici avranno più difficoltà a concederle. E senza palestre scolastiche muore l'85% del mondo dello sport. Non è più il tempo di richieste ad personam. Viviamo un momento straordinario e come tale va affrontato con un tavolo nazionale. Se non c'è un input di questo tipo non si potrà fare nulla se non aspettare le volontà delle singole istituzioni scolastiche». E poi la provocazione: «Qua si tratta di fare una marcia. L'istruzione prima di tutto ma attenzione: se è vero come è vero che qualcuno si cala le braghe davanti al dio calcio non dimentichiamo che se si muovo i nostri i tesserati si muove una intera nazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA