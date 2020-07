Centoventotto club tra Serie C e Serie D, inseriti negli organici regionali, saranno la base di partenza della stagione 2020/2021. Che presenterà due grandi novità: la Millennials portata dalla D alla C e le categorie Under 17 di serie D, con la partecipazione delle rappresentative territoriali.



Nonostante il periodo più buio dello sport nazionale dal secondo dopoguerra ad oggi, a cui si aggiunge il clima di incertezza legato alle strutture sportive scolastiche, la pallavolo campana è in grande fermento in vista della prossima stagione.



«I numeri sono in aumento – il commento del commissario Guido Pasciari – Rispetto alla stagione appena conclusa abbiamo deciso di rendere ancora più appetibile la categoria dei Millennials portandola dalla D alla C: l’organico della femminile è già nutrito, apriamo inoltre alla composizione della maschile. Con l’avanzamento della Millennials però non rinunciamo alla valorizzazione dei giovani in D, anzi rilanciamo: Under17 con la partecipazione delle rappresentative territoriali. C’è voglia di tornare in campo per lasciarsi tutto alle spalle e riprendere a fare grandi cose».



C Femminile

A.S.D. Primavera, Emilio Vietri Montoro, Dp Noleggi Sg Volley, Accademia Volley Benevento, Volalto 2.0 Caserta, Volley Ball 70, Asdischiapallavolo, Elisa Volley Pomigliano, Co. Ge. Vesuvio Oplonti, Asd La Fiorente Maya, Ottavima Volley Asd, Minerva Medica Flyer, Gimel S. Agata, C.U.S. Napoli, Volley World, Asd Volley Volla, Lu.Vo Barattoli Arzano, Phoenix Caivano, Todis Cs Pastena Volley, Vp Amplifon Pontecagnano, Scintille Volley Cava, P2p Incrocio Aquafarm, Saledil Guiscards, Ft Napoli Pianura Volley



C Maschile

Volley Cellole, Special Drink Marcianise, Normanna Aversa Academy Asd, C.M.F. Top Volley Capua, G.S.Vv.F.D.Padula, Shedirpharma F.Massa, Elisa Volley Pomigliano, Polisportiva Cimitile, Minerva Medica Flyer, Volley World Napoli, Volley Casoria, Azzurra Volley, Gel. Del Gallo Ponticelli, Athena Volley Fts Napoli, Gis Ottaviano, Com Cavi Volley Meta, Givova Pompei Volley, Ares Asd, New Volley San Marzano, Polisportiva Matese Ssd, Link Campus University Stabia, Asdischiapallavolo, Pol. Gabbiano Procida, Folgore Vairano



Avulsa D Femminile

Ft Napoli Pianura Volley, A.P. Partenope Volley, Vittorio Alfieri Volley, Asd Volley Bellizzi, Volleytime Casagiove Asd, Grn Auto Volley, Ecologia Voraldi Marcianise, Sinergy Marcianise, A.S.D. Pol. Paestum, Twist Abatese Volley



Avulsa D Maschile

Polisportiva Matese Ssd, Link Campus University Stabia, Asdischiapallavolo, Pol. Gabbiano Procida, Folgore Vairano, Irpinia Omega A.S.D., Pallavolo Coperchia, Vitolo Volley, Asd Pallavolo Battipaglia, Olimpica Av - Millennials



Serie D Femminile

Ermete Green Volley Marcello's, Pallavolo Telese, Asd Sportland Montesarchio, Gs Aversa Volley, Centro Volley San Marco, Centro Volley Orta, Volley Sessa, Volleytime Casagiove Asd, Volalto San Nicola Asd, Ecologia Voraldi Marcianise, Up Volley Asd, Sinergy Marcianise, Polisportiva Matese Ssd, A.P.D. Libertas Sorrento, A.P. Partenope Volley, Apd Victoria Marano, Varnelli- Vesuvio Oplonti, A.D. Polisportiva Portici, Twist Abatese Volley, Volley World, Volley Casoria, Luvo Barattoli Arzano, Phoenix Caivano, Aironi Volley Striano, Blu Sorrisi E Vacanze Sales , Asd Pallavolo Marigliano, Vittorio Alfieri Volley, Flat Sport, Zoomiguana S.Giacomocalvizzano, Vitolo Volley, Grn Auto Volley, Asd Volley Bellizzi, A.S.D. Pol. Paestum, Granvolley Capua, Futura Volley Lacco Ameno, Indomita Salerno, Ass.Giov. Colli Aminei, Nettuno Pall. Montella, Elisa Volley Pomigliano, Liber. Sparanise Volley



Reintegri 1 Divisione Femminile

Il Gladiatore Capua, Futura Volley Lacco Ameno, Indomita Salerno, Ass.Giov. Colli Aminei, Nettuno Pall. Montella, Elisa Volley Pomigliano, Liber. Sparanise Volley, Asd Csi Cava Sports, Marechiaro Napoli, Santa Maria Rosa Nova, A.S.D. Molinara Volley, Asd Volley Volla



Serie D Maschile

Olimpica Av, Irpinia Omega A.S.D. , Centro Volley San Marco, Ass.Giov. Colli Aminei, Elisa Volley Pomigliano, Almamater, Volley World, Volley Casoria, Bava Rioneterra, Casa D Or, Nuova Vesuvio Volley, Vitanuova Libera Mente, Afragola Volley Asd, Tya Pallavolo Marigliano, Cdafezzavolleypontecagnano, Asd Pallavolo Battipaglia, Vitolo Volley, Pallavolo Coperchia, Molinara Volley, Elisa Volley Pomigliano, Volley S.Paolo, Pol.Nuovi Orizzonti, Normanni Pallavolo Aversa, Volley Ball Flyer



Reintegri Prima Divisione Maschile

Molinara Volley, Elisa Volley Pomigliano, Volley S.Paolo, Pol.Nuovi Orizzonti, Normanni Pallavolo Aversa, Volley Ball Flyer, Cus Caserta, Telesia Volley, New Volley Eburum Eboli, Athena Volley



Cf Millennials

P2p La Salute Lab., A.S.D. Primavera, Lu.Vo Barattoli Arzano, Givova Fiamma Torrese, Milleniannsischia, Asd Molinari Volley Napoli, New Volley San Potito, Asd Pallavolo Cesinali, G.S.Vv.F.D.Padula, A.P. Partenope Volley , Ottavima Volley Asd, Link Campus University, Volley Casoria, I Koala +Volley-Droga



D Femminile Under 17

Ct Napoli, Ct Irpinia-Sannio, Ct Caserta, Ct Salerno, Asd Volley Volla, Asd Ancis Villaricca



D Maschile Under 17

Ct Napolo, Ct Irpinia-Sannio, Ct Caserta, Ct Salerno Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA