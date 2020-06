Continua il pressing della pallavolo Nazionale sul tema palestre scolastiche che vede in prima fila il Comitato regionale della Fipav campana con il commissario straordinario Guido Pasciari. Al termine della consulta dei presidenti è stato dato mandato alla Fipav nazionale di fare pressione sul ministero dell'Istruzione dal quale, sembra dipenda la scarsa attenzione da parte dei dirigenti scolastici a concedere le palestre in orario extracurriculare per l'attività sportiva. Il presidente della Fipav Pietro Bruno Cattaneo ha inviato al presidente del Coni Giovanni Malago' un documento nel quale si pone l'attenzione sull'attuale problema della riapertura delle palestre scolastiche per la ripartenza dell'attivita' sportiva. Nella lettera, frutto anche dell'importante lavoro dei comitati regionali e territoriali Fipav, viene lanciato un grido d'allarme e al tempo stesso vengono proposte diverse soluzioni per superare questa grande problematica, che non riguarda solo la pallavolo, ma bensi' tutto lo sport italiano. Proprio in questo senso il presidente Cattaneo e il Consiglio Federale hanno fortemente voluto coinvolgere il presidente Giovanni Malago', riconoscendo al CONI la leadership nella gestione del dialogo con le istituzioni governative. Una lettera, quella scritta da Cattaneo,«a firma di 2 Vice Presidenti federali, i 10 Consiglieri Federali, i 21 Presidenti dei Comitati Regionali, i 67 Presidenti dei Comitati Territoriali e soprattutto le quasi 4300 società e i 407.000 tesserati". "Ad oggi - crive Cattaneo - a fronte del silenzio da parte del MIUR, si registra l’invio da parte di molti dirigenti scolastici di comunicazioni con cui informano le nostre Società del diniego all’utilizzo delle palestre, sicuramente fino al mese di dicembre 2020, se non per tutto il prossimo anno scolastico, diniego disposto dai Consigli d’Istituto. Risulta evidente che a fronte di una percentuale che oscilla tra il 70% e l’80% dell’intera attività federale svolta all’interno delle palestre scolastiche, l’ipotizzata diffusione di tali decisioni comprometterebbe ogni iniziativa tesa alla ripresa delle attività e, conseguentemente, impedirebbe la pratica della pallavolo a livello nazionale. Tale situazione richiede un pronto e forte intervento nei confronti dell’Autorità di Governo dal momento che si tratta di una problematica da affrontare, senza se e senza ma, su scala nazionale, da non lasciare in balia di decisioni localistiche, rimesse ai rapporti personali instaurati a qualsiasi livello sul territorio, chiedendo l’apertura immediata di un tavolo di concertazione e confronto diretto con i Ministri competenti (Sport, Pubblica Istruzione e Salute), riducendo al massimo il rischio di compromettere la tenuta dell’intero sistema sportivo dilettantistico e, quindi non solo pallavolistico». Per Cattaneo «Se è vero che una delle priorità per l’intero paese consista nella riapertura delle scuole, per garantire il diritto allo studio, ciò non può permettere che venga offuscato il diritto al movimento e allo sport, con il suo ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni». Tra le proposte avanzate la modifica legislativa in materia di: “Responsabilità” a tutela e dei dirigenti scolastici e dei Presidenti di società; Rafforzamento degli ambiti di collaborazione con gli istituti scolastici, Investimenti Federali per dotazione di apparecchiature e prodotti per disinfezione e sanificazione ad uso degli istituti scolastici:



