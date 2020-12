Sorpresa nei 200 farfalla femminili agli Assoluti Invernali di Nuoto che si stanno svolgendo oggi a Riccione. La nuotatrice puteolana Roberta Piano Del Balzo ha battuto la favorita Ilaria Cusinato. La 22enne flegrea, tesserata per il Flegreo, scende per la prima volta in carriera sotto il 2'11'', nuota in 2'10''88 (prec. 2'11''39) contro il 2'11''29 di Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto); con loro sul podio Federica Greco (Aurelia Nuoto) con il personale in 2'11''66. "Hai vinto per tutti, per i tecnici e per i suoi compagni di viaggio, ha vinto per una città come Pozzuoli, ha vinto per una piscina quella del Pala Trincone e ha vinto soprattutto per Monterusciello", ha dichiarato il presidente Ottorino Altieri del Flegreo.

Ultimo aggiornamento: 18:42

