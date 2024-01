La QuantWare Napoli vince ancora, Casarano ko al PalaSiani

La QuantWare Napoli infila la seconda vittoria consecutiva e batte nel delicatissimo match casalingo la Leo shoes Casarano ripendendo quota in classifica, risultato finale 3-1(30-28; 10-25; 25-23; 25-20). Ci si aspettava una partita combattuta, ma nessuno avrebbe pronosticato un andamento così a corrente alternata delle squadre in campo fino al punto finale.

Napoli parte forte nel primo set , 8-2, poi 16-10, Casarano non molla, rientra e porta ai vantaggi i partenopei, solo l’immensa classe di Frankowski e la buona vena di Montò subentrato dalla panchina permettono alla squadra di mister Calabrese di chiudere a proprio favore il set.

Pericolo scampato, si rientra nel secondo set ma l’inerzia cambia, con Casarano che domina in lungo ed in largo annichilendo la QuantWare e i suoi tifosi, uno pari.

Il terzo set sembra presentare lo stesso copione, con Casarano che scappa avanti, ma stavolta Napoli è brava a rimanere in scia, nonostante Casarano abbia 4 punti di vantaggio a metà set, ma si sa i partenopei, spinti dal proprio pubblico sono capaci di grandi imprese e, complice anche le difficoltà di Lugli per problemi fisici, rientra prima e chiude poi sul filo di lana. Il quarto set ha un andamento simile, con Casarano che resta avanti fino a metà set, ma poi Napoli prende il comando delle operazioni e porta la nave in porto per il definitivo 3-1 che la lancia a quota 22 in attesa degli altri match di questo quinto turno di ritorno del girone Blu della serie A3 credem. Campionato che resta equilibratissimo e proprio per questo 22 punti quando restano 7 gare al termine sono un buon bottino, nelle fila dei partenopei ancora ottima la prestazione del polacco Frankowski con 19 punti e tanta personalità.