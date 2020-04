In tempi di quarantena basta che una pallina rotoli su qualcosa di verde e il successo è garantito. Non è calcio, e non si sa se ce ne sarà mai, ma le dirette streaming di Massimo Bolognino sono tra le più seguite su Facebook. Del resto ventidue titoli mondiali non si vincono per caso ed allora quando lui e suo figlio Andrea accendono la telecamerina sul panno verde è come se fosse un tutorial per tutti gli appassionati del Subbuteo. Centinaia e centinaia di appassionati che si collegano per vedere delle semplici amichevoli e anche dei tornei tra padre e figlio, partite ripetute per dare un pizzico di agonismo al divertimento di una amichevole. «Il Subbuteo - racconta Bolognino - è qualcosa di trasversale a più generazioni. Lo giocano padri, figli, in un divertimento continuo. E anche da noi è così». La mattina le lezioni, poi un po' di playstation e infine l'immancabile partita con papà Massimo. «Anche Andrea gioca a buon livello e con lui le sfide sono sempre molto interessanti. Il Subbuteo nelle case, in questi giorni di quarantena, ha riavvicinato le famiglie, ha riportato insieme i papà e i propri figli. Sono tornate le sfide come ai tempi dei nostri anni 70 e credo sia una cosa bellissima. Ho ricevuto decine di messaggi e richieste di consigli su come riprendere a giocare. Quando avremo battuto il Coronavirus, ci ritroveremo tanti vecchi-nuovi giocatori di Subbuteo in attività». Per ora è tutto un incrocio di tornei padre-figlio nel quale si simulano le partite serie (quattro da 7'30" l'una). E Domani, 1 maggio, appuntamento anche con Subbuteo Tv, un nuovo progetto lanciato sulla pagina Facebook e Instagram di Subbuteo Lovers a cura di Leonardo Del Giudice, Andrea Ciccarelli e Micael Caviglia. Già, perché il calcio punta dito fa proseliti anche sul web con un appuntamento alle 21.30 (@subbuteolovers Facebook) al quale parteciperanno Massimo Bolognino e Matteo Ciccarelli, campione del mondo nel 2018 a Gibilterra. © RIPRODUZIONE RISERVATA