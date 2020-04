LEGGI ANCHE

C'è tutto il rammarico dello sport campano nella lettera che il presidente del Coni Regionale, Sergio, ha scritto al presidente della Regione Vincenzo. «Nel "Piano Socio Economico della Regione Campanra"604 milioni per l'emergenza Covid-19" ho dovuto prendere atto con grande sorpresa che per il "Comparto Sport" rìon c'è traccia né menzione», sottolinea il numero uno dello sport regionale che lamenta come sia stata esclusa una importante componente sociale «che è opportunità di lavoro per tantissimi tecnici e professionisti del settole, volano di un importantissimo indotto economico, e che avrà un ruolo fondamentale nel recupero psicofisico dei cittadini, prostrati da un lungo periodo di inattività, sacrifici e tensioni».Il disappunto è forte ma «non è mio personale, ma del mondo sportivo, che rappresento in Regione quale Presidente delCampania, potrebbe essere ricomposto, nel caso in cui si dovesse prendere atto che esiste allo studio un successivo piano di intervento della Regione Campania per il "Comparto Sport». Il successo organizzativo delle Universiadi sembra ormai alle spalle. «Non posso non emozionarmi nel ricordare come la piena sinergia fra Regione Campania e mondo sportivo nella organizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ha fatto tornare Napoli e la nostra Regione ad essere al centro dello Sport internazionale ed a recuperare il ruolo che gli compete» conclude Roncelli che si augura prossime azioni concordate.