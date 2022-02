1905-2022. Nasceva 117 anni fa, proprio il 15 febbraio, la Rari Nantes Napoli, storico e ultracentenario sodalizio biancoceleste a Santa Lucia. Sabato 19 l’esordio nel campionato di serie B. Si giocherà non alla Scandone come di consueto ma al Molosiglio, grazie alla disponibilità del patron giallorosso Achille Ventura.

«Abbiamo stabilito la nostra sede per le gare interne: affronteremo nove partite nella piscina della Canottieri Napoli. Notizia che ha poche ore di vita. Iniziamo contro il Palermo. Questo mi rende molto felice, perché abbiamo dato alla squadra un impianto di gioco cittadino», spiega soddisfatto il presidente Vincenzo Volpe, in carica da fine dicembre 2021.

Avvio non agevole. «Ben nota la consapevolezza di essere riusciti a mantenere l’impegno di preservare la nostra formazione in serie B, perché ne aveva diritto. Lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato. Se all’inizio ci sono state delle difficoltà, come la ricostruzione della squadra, e abbiamo dovuto dare un doloroso addio ad Elios Marsili, abbiamo poi dovuto riprogettare tutte le dinamiche che hanno portato alla formazione di una nuova squadra e ad un nuovo allenatore. Abbiamo stretto delle collaborazioni con i Circoli napoletani, in primis Posillipo e Canottieri».

Cambio di passo e prospettiva. «Avverto la percezione che si sta creando una rete tra i Circoli napoletani e che funzioni davvero. Stiamo diventando un'unica voce rispetto ai bisogni che i Circoli sportivi hanno sul territorio cittadino. Questo ci consentirà una maggiore capacità di ascolto da parte delle istituzioni, che dovranno rispondere alle esigenze dei sodalizi che hanno costruito la storia sportiva della città nel corso degli anni come il Reale Yacht Club Canottieri Savoia​ nella vela, la Canottieri Napoli con i suoi campioni olimpici, noi della Rari Nantes Napoli con i successi nella pallanuoto dagli inizi del Novecento, senza dimenticare il Posillipo con tutti i suoi trofei», ammette il 62enne specialista in chirurgia plastica.

Si auspica un concreto gioco di squadra per il rilancio dell’urbe di Partenope. «Tutti insieme i Circoli hanno dato lustro alla città di Napoli, spesso raccontata per altri motivi, ma che ha come espressione sportiva i numerosi giovani talenti, che riescono continuamente, attraverso il terminale dei Circoli, a mettersi in mostra e permettere una ribalta importante alla nostra città», asserisce convinto Volpe.

In agenda tanti progetti, diverse ambizioni. «Ci deve essere unità di intenti all’interno del Circolo luciano, del Consiglio e della platea sociale, che deve sostenerci in tutte le varie iniziative, che si prenderanno per la pallanuoto e gli altri sport acquatici e non solo che interessano la vita del nostro sodalizio», avverte Volpe.

Prioritario l’avvio del torneo nazionale. «L’attenzione è focalizzata sul risultato ottenuto dagli sforzi profusi dal consigliere allo sport Nicola Pirozzi e dall’insostituibile delegato alla pallanuoto Paolo Caccese alla luce del partenariato con la Waterpolo Lions di Andrea Scotti Galletta e Simone Mulazzani, che si sono impegnati molto, intuendo che tale progetto poteva essere funzionale a molteplici sinergie che si potranno creare nel tempo con il loro gruppo», afferma il presidente rarinantino. «Sono persone di grande volontà e tenacia. Siamo riusciti a superare difficoltà non indifferenti a pochi giorni dalla scadenza dell’iscrizione alla serie cadetta. E’ stato un piccolo miracolo, fatto con l’aiuto di queste persone volenterose, che hanno la passione e la voglia di portare qualcosa di buono al Circolo e alla città di Napoli. Ci sono riusciti ampiamente», conclude orgoglioso Volpe.

Nei prossimi giorni verrà presentata la squadra allenata da Dario Gulemì, inserita nel girone 4.