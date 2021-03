Nell’ultimo venerdì di Quaresima la Rari Nantes Salerno capitola alla Simone Vitale. Torna e vince nella sua città il mancino Eduardo Campopiano, oro alle Universiadi 2019. In controfuga l’ex giocatore della Canottieri Napoli pone il sigillo del 7-11 e condanna i ragazzi di Matteo Citro al 7-12 definitivo (0-4, 2-2, 3-2, 2-4).

Aprono e chiudono l’incontro con la stessa cifra realizzativa i biancorossi, al momento primi nel girone F. Capitan Andrea Scotti Galletta e compagni incassano la seconda sconfitta nel preliminary round scudetto. Non bastano le doppiette di Michele Luongo e del centroboa croato Mislav Tomasic a tenere a galla i padroni di casa, che soffrono l’intensità dei liguri.

Nel terzo quarto e nell’ultima frazione la Rari Nantes Salerno prova a rientrare in partita e a ridurre il gap, portandosi sul -2 (5-7 e 7-9). Sugli scudi l’attaccante Valerio Rizzo, autore di un poker pesante. Il successo esterno consente alla formazione di Alberto Angelini di proiettarsi in vetta, in attesa del risultato della Caldarella tra siciliani e lombardi.

Intanto la Fin ha ufficializzato la data del recupero. Il 10 aprile i giallorossi chiamati all’ostico confronto con il Brescia vicecampione d’Italia, gara che precede di soli quattro giorni la sfida tra le mura amiche con l’Ortigia.