Lo sciabolatore napoletano Luca Curatoli, atleta delle Fiamme Oro e argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riceverà la Lama d’onore, prestigiosa onorificenza che gli verrà consegnata dalla Federazione italiana scherma domenica 2 ottobre (ore 11.30) a Milano. Al maestro Raffaello Caserta, invece, la Maschera d’onore, altro prezioso riconoscimento assegnato dalla Fis.

E gli schermidori che si sono resi protagonisti sulle pedane di Casagiove ambiscono a seguire le orme di tali fulgidi esempi, che hanno onorato Napoli e l’Italia in giro per il mondo. Gli spadisti campani inseguivano la qualificazione alla prima prova zonale Assoluti, che si terrà a Foligno il 26 e il 27 novembre.

Ha vinto Davide Santoro (2003), del Club Scherma San Nicola. L’allievo di Mario Renzulli ha superato in finale 15-12 Giovanni Lombardo (Milleculure), eliminando in semifinale Giovanbattista Carignani (Milleculure), battuto 13-12. In precedenza Lombardo ha superato 15-9 il posillipino Simone Gambardella. Ai piedi del podio Giacomo Corrado, Dario Gabutti e Andrea Triunfo (Club Schermistico Partenopeo) e Niccolò Intartaglia (Club Scherma Giannone).





Esordio di categoria per Greta Grisanti e Riccardo Fiore. Prima esperienza agonistica per Mario Gizzi. Manuel Heim si classifica in posizione utile per la qualificazione di ottobre. Arrivano i complimenti di Teresa Russo, presidente della Nedo Nadi Salerno.

«La prima gara della nuova stagione agonistica è partita nel migliore dei modi. Numeri pressoché stabili per la spada femminile, con un incremento nella spada maschile», dichiara soddisfatto Aldo Cuomo, presidente Federscherma Campania. «Si è registrato un buon livello tecnico degli atleti campani, senza sbavature. Ben collaudata ormai l'organizzazione al PalaCasagiove, nonostante qualche ritardo dovuto al violento temporale che ha bloccato alcuni atleti nei pressi di Caserta e San Leucio», osserva Cuomo. «Domenica 2 ottobre, sempre a Casagiove, toccherà agli under 20 e agli under 17, che si giocheranno la qualificazione per la fase zonale», conclude il numero uno del comitato regionale della Fis.