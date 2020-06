Il muro questa volta lo ha alzato il ministero dell'istruzione. Nessuno vuol prendersi la responsabilità di far entrare, oltre l'orario curriculare, lo sport nelle palestre scolastiche. Troppe responsabilità in epoca di covid free. Società che si alternano tra spogliatoi e palestre, sanificazioni continue e se arriva l'asintomatico, chi si prende la responsabilità di un eventuale contagio? Un sindacato dei dirigenti scolastici avrebbe addirittura dichiarato che le palestre non dovranno essere concesse prima del mese di dicembre. Il che significa stop per l'85% dello sport dilettantistico italiano: pallavolo, basket, pallamano, tennistavolo, davvero ci sarebbe poca differenza. Il mondo della pallavolo si sta interrogando quotidianamente su questo che rischia di essere un problema gravissimo per tutta l'attività. Oggi consulta dei presidenti regionali, l'ennesima. «Stiamo preparando un documento firmato dagli 88 presidenti territoriali, dai 21 regionali e dall'intero Consiglio federale per smuovere la situazione. Il problema è serio e non di facile situazione» afferma il Commissario straordinario della Fipav Campania Guido Pasciari che è anche Consigliere Federale. Ministero della salute, ministero dell'istruzione, ministero dello sport, Coni, federazioni, sport e salute. Mettere tutti attorno a un tavolo non sembra facile e pare che sia all'Istruzione il problema più grosso. Troppi problemi con l'anno scolastico ancora da risolvere per pensare alle palestre scolastiche. «Il nostro mondo è fermo - continua Pasciari - organizziamo i campionati, ma come fanno le società se non sanno dove devono giocare, le date, le incombenze? Domande alle quali qualcuno deve dare risposte. Qui si pensa alla politica dello sport, alle riforme del mondo sportivo ma non alle cose basilari». Un problema che riguarda tutta Italia. «Assolutamente sì. Napoli o Treviso non fa differenza. E poi mi chiedo una volta che si torna in palestre lo si deve fare giocando a pallavolo, non certo con una esercitazione a fondo palestre o provando a saltare ma con una mascherina. Questa non è pallavolo». Il paradosso potrebbe essere che in orario curriculare si svolga attività sportiva ma in extracurriculare tutto sia negato. «Il nodo - conclude Pasciari è quello delle responsabilità - ma deve essere risolto. Altrimenti la nostra attività non sappiamo nemmeno se potrà ripartire. Serve un provvedimento straordinario e soprattutto un tavolo di concertazione ma siamo ancora molto lontani dal poterlo convocare». © RIPRODUZIONE RISERVATA