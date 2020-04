Da un lato la parete con il vino, quello buono, dall'altro il camino. Di fronte la televisione. In mezzo il tatami 4x3 di Christian ed Enrico Parlati. Campione del mondo under 21, bronzo mondiale, due volte bronzo europeo, tre volte campione d'Italia il primo. Otto volte campione d'Italia, cinque volte sul podio al campionato d'Europa, bronzo ai Giochi del Mediterraneo il secondo. La strada per Tokyo passa per il salotto di casa Parlati tra il vino e la finestra con i tre cani Ayron, un corso, Pocho, un Jack Russell, e Athena, un pit bull, che sono spettatori di allenamenti talmente insoliti che rimarranno nella storia. Enrico Parlati li ha postati su Instagram nel quadro di quei video-dimostrazione che arrivano a tutti i ragazzi delle Fiamme oro. «Si fa di necessità, virtù - racconta Enrico Parlati - ci alleniamo due volte al giorno con il programma stilato da mio padre e poi il martedì c'è la dimostrazione con i ragazzi delle Fiamme oro». Prese, proiezioni, tutto quanto è possibile in uno spazio di 12 metri quadri. «Poco prima della chiusura totale abbiamo preso dalla palestra della Nippon dei pezzi di tappeto e li abbiaamo montati in casa. Il sacrificio c'è. Basti pensare che in gara il tatami è di 8x8 più altri tre metri di sicurezza. Però qualcosa si riesce a fare». La strada per Tokyo passa per il salotto di casa. «Stiamo cercand di fare il massimo, sulle prese e qualche proiezione. Poi vedremo». E Nello Parlati, tecnico di quel miracolo sportivo che è la Nippon e padre dei due ragazzi se la ride: «Mi sa che alla fine dell'emergenza dovrò ristrutturare casa» © RIPRODUZIONE RISERVATA