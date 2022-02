Rivincita. Dalla Accor Arena comincia la nuova avventura di Lello Parlati. Si riallaccia quel percorso interrotto a ridosso delle Olimpiadi nipponiche. Aveva rinnovato il passaporto, era pronto al decollo per il Sol Levante poi la doccia fredda. Anzi ghiacciata. Notizia inaspettata e mal digerita ancora adesso. Per l’elevato aumento del numero dei contagi venne disposto il drastico taglio dei componenti della Nazionale, impedendogli di partecipare alla 32esima edizione dei Giochi, dove per la prima volta prese parte suo figlio Christian.

«Non avevamo preventivato la pandemia, che ha scompaginato i nostri piani», spiega il maestro Parlati, colto allora impreparato. «Proveremo a rifarci», auspica fiducioso. Destinazione Parigi 2024 e si parte proprio dal Grand Slam in Francia, nella capitale che ospiterà le prossime Olimpiadi. «La nomina di capo allenatore della Nazionale italiana di judo maschile è un incarico che fa piacere e al contempo conferisce responsabilità», dichiara orgoglioso l’assistente capo della Polizia di Stato. «Ho accettato, perché convinto di poter dare un supporto fattivo e imprimere una svolta concreta al judo napoletano e campano».

Parlati motiva le ragioni del suo sì. «Speriamo di fare bene». Incrocia le dita e guarda avanti. Calciatore mancato, «sono stato nei pulcini del Napoli quasi due anni, orientandomi verso la materassina», preferita al rettangolo verde. «Sognavo di diventare architetto: ero bravo in matematica e a disegnare», ricorda il classe 1966. «I miei parenti mi consideravano timido, in realtà la grinta non mi è mai mancata, neanche da bambino». Dal 1974 i primi passi sul tatami. Una sfida vinta, tanto da fondare esattamente venti anni dopo la Nippon Club Napoli, stella di bronzo al merito sportivo.

«Sono nato a via Nardones, ho iniziato judo alle Fiamme Oro a Monte di Dio. A 15 anni il trasferimento a Ponticelli». E il PalaVesuvio diventerà a breve Centro federale nazionale. «Napoli sarà il primo polo del Sud Italia», annuncia Lello Parlati, esaltando una realtà judoistica unica. «A Ponticelli il primo raduno azzurro dal 7 al 14 febbraio: al collegiale saranno convocati una trentina di atleti della Nazionale. Si prospetta una bolla attenta e aperta a diverse regioni d’Italia». Agenda internazionale fitta. «Campionato d’Europa in Romania ad aprile e la Coppa del Mondo in Uzbekistan ad ottobre», osserva Parlati, che non nasconde le sue ambizioni. «Sarebbe bello organizzare una Coppa Europa a Napoli, dove non c’è mai stata. Napoli attira tutti e ambisce ad essere una sede importante, già richiamo per le Nazionali del Belgio, della Russia e dell’Austria».

Il nuovo commissario tecnico dell’Italjudo manda un appello alle istituzioni. «Il Comune di Napoli e la Regione Campania dovrebbero comprendere l’utilità del PalaVesuvio per il quartiere, le periferie e l’intero territorio. Il suo rilancio genera lavoro e turismo sportivo. L’impianto polifunzionale di Ponticelli è un punto di riferimento e una struttura di aggregazione sociale», conclude Parlati (nelle foto di Franco Di Capua). Con i colori della Nippon Club si sono laureati campioni del mondo i fratelli Antonio e Giovanni Esposito e il figlio d’arte Christian Parlati, impegnato in questo fine settimana nella prestigiosa kermesse d’Oltralpe, dopo l’argento messo al collo in Portogallo. «Parigi val bene una messa» .