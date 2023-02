La Shedirpharma Sorrento cede in tre set sul campo della Sieco Service Impavida Ortona

Ennesima sconfitta per la Shedirpharma Sorrento, battuta 3-0 (25-23, 25-16, 25-15) sul campo della seconda in classifica Sieco Service Impavida Ortona, nel girone blu di A3 di volley masvhile . Dopo un discreto primo set in cui la squadra sorrentina ha tenuto testa ai padroni di casa fino al 22-23 Aprea e compagni non sono riusciti ad esprimersi allo stesso livello nei due set successivi denotando i soliti problemi di concentrazione. con la testa da tutt'altra parte.

La Sieco Service Ortona inizia l’incontro con Ferrato in regia, Bulfoni opposto, Marshall e Bertoli schiacciatori di banda, Fabi e Arienti centrali, Benedicenti libero. La Shedirpharma Sorrento risponde con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. A dirigere l’incontro Piera Usai di Cagliari coadiuvata da Fabrizio Giulietti di Perugia. Addetto al video check Emanuele Renzi.

Ortona cerca di imporre sin da subito il suo ritmo ma i ragazzi della Shedirpharma questa volta iniziano l’incontro con la dovuta concentrazione riuscendo a riequilibrare in tre occasioni il punteggio sfavorevole grazie agli attacchi di Albergati e di uno Starace dalla mano calda. La squadra sorrentina passa addirittura a condurre sul 21-22 ma spreca il pallone del possibile 23-24 e come spesso accaduto in passato da qui in poi non riesce più ad esprimersi allo stesso livello.

Dopo essersi aggiudicato il primo set 25-23 Ortona piazza subito un paio di break in apertura di secondo set, rendendosi conto che la resistenza della Shedirpharma non è più quella del set precedente. Nicola Esposito tenta invano di rimediare cambiando la diagonale principale ma la mossa non ottiene gli effetti sperati. Ortona aumenta progressivamente il vantaggio approfittando anche di qualche errore di troppo al servizio della squadra sorrentina chiudendo il secondo set sul 25-16.



Inizio di terzo set catastrofico per la Shedirpharma che va subito sotto 6-0 costringendo Nicola Esposito a bruciare entrambi i time out a sua disposizione. Il fardello di punti al passivo è tropo gravoso da portare. La Shedirpharma prova a recuperare con Maretti al posto di Cuminetti. La mossa, almeno inizialmente, serve ad impedire che il gap si amplifichi ulteriormente. Quando tra le fila sorrentine ci si rende conte che la rimonta è impossibile la concentrazione e la fiducia nei propri mezzi calano ulteriormente permettendo ad Ortona di allungare ulteriormente chiudendo il set e il match sul 25-15.Ancora una volta la Shedirpharma si è rivelata troppo scoperta a muro e la falla come spesso accade ha influito negativamente anche sugli altri fondamentali. La discreta prestazione del primo set ha dimostrato ancora una volta che la squadra avrebbe i mezzi per poter competere ad armi pari anche con le migliori squadre del girone ma troppo spesso non riesce ad usufruirne. Stupisce che nonostante la sconfitta per 3-0 Starace (13) e Albergati (12) sono stati i migliori realizzatori dell’incontro facendo meglio di Bulfon (11), Marshall (11) e Bertoli (10). La vittoria della Roma sul Bari per 3-1, la terza di fila per la compagine capitolina, costa la decima posizione in classifica alla Shedirmarpha che sabato prossimo sarà impegnata ancora in trasferta proprio sul campo del Bari.Sieco Service Impavida Ortona – Shedirpharma Sorrento 3-0 (25-23, 25-16, 25-15)Sieco Service Impavida Ortona: Fabi 8, Vindice n.e., Bertoli 10, Benedicenti (L) pos 46% perf 23%, Iorno n.e., Marshall 11, Di Tullio n.e., Bulfon 11, Arienti 4, Ferrato 6, Pollicino n.e., Palmigiani n.e. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice: Luca Di Pietro.Shedirpharma Sorrento: Pontecorvo (L) n.e., Aprea, Maretti 1, Piedepalumbo n.e., Starace 13, Donati (L) pos: 25% perf 17%, Buzzi, Albergati 12, Imperatore n.e., Gargiulo, Grimaldi, Remo 5, Cuminetti 4. Allenatore: Nicola Esposito. Vice: Morgan CelentanoDurata Set: 30’, 30’, 22’ Durata Complessiva: 1h 22’Muri Punto: Ortona 11 - Sorrento 3. Aces: Ortona 7 - Sorrento 4.Battute Errate: Ortona 9/ Sorrento 16% Attacco: Ortona 59% / Sorrento 43%% Difesa: Ortona: pos: 54% – perf: 33% / Sorrento pos 43% – perf 20%