La Shedirpharma Sorrento perde 3-0 contro l'Avimecc Modica

La Shedirpharma Sorrento perde 3-0 con una Avimecc Modica in serata di grazia, non riesce ad ottenere la terza vittoria in una settimana e dopo aver compiuto due grandi imprese contro Bari e Aversa è costretta ad arrendersi di fronte ad una Avimecc Modica in serata di grazia che espugna il Palatigliana in tre set (19-25, 14-25, 19-25) rinviando a data da destinarsi il salto di qualità dei ragazzi allenati da Nicola Esposito, nel campionato di A3 di volley maschile.

La Shedirpharma Sorrento si è schierata in campo con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. Nicola Esposito ha dovuto tuttavia fare a meno di Lorenzo Maretti a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Coach Giancarlo D’Amico ha risposto schierando Modica con Putini in regia, Quagliozzi opposto, Capelli e Chillemi schiacciatori di banda, Raso e Garofalo centrali, Nastasi libero. A diriger l’incontro Alberto Dell’Orso di Montesilvano (PE) e Mariano Gasparro di Agropoli (SA). Addetto al video check Gennaro Galano.



L’incontro rimane in perfetto equilibrio fino all’undici pari. Ai primi errori dei padroni di casa Modica scappa via e non c’è più verso di poterla riprendere. Siciliani quasi perfetti per un set e mezzo, poi hanno anche loro qualche battuta a vuoto, altrimenti staremmo qui a scrivere di aver visto gli extraterrestri. Il problema è che a quel punto i ragazzi della Shedirpharma avevano già alzato bandiera bianca da un pezzo. La partita è tutta qui con una squadra Modica in serata di grazia e l’altra che ha smesso troppo presto di credere di poter raddrizzare l’incontro. Eppure Albergati e soci dovrebbero saperlo, nello sport e in particolare nella pallavolo, nulla è impossibile e finché gli avversari non hanno realizzato l’ultimo punto c’è sempre la possibilità per quanto piccola possa essere di poterla ribaltare. Non ci si può arrendere già alla fine del primo set. Bisogna continuare a giocare al meglio delle proprie possibilità aspettando che l’avversario abbia un piccolo cedimento per approfittarne. A questi ragazzi che all’epoca non erano ancora nati bisognerebbe far vedere il famoso match di boxe per la corona dei massimi disputato nel 1974 a Kinshasa tra George Foreman e Cassius Clay con Foreman che si aggiudicò largamente i primi cinque round tempestando di pugni il povero Clay che sembrava stesse sul punto di gettare la spugna. Col passare dei round Foreman fu costretto a rallentare sempre di più il proprio impeto. All’ennesimo pugno tirato senza più un briciolo di forza, Clay schivò e lasciò partire una scarica di diretti micidiali al viso di Foreman. Lui barcollò, il pubblico trattenne il fiato. Alì alzò il pugno come se volesse far partire un altro colpo ma poi si bloccò perché il gigante, George Foreman, finì faccia a terra. Tentò di rialzarsi ma l’incontro era finito, il toro era stato domato. Ecco cosa è mancata stasera alla Shedirpharma la forza di resistere fino a quando gli avversari fossero stati costretti a rallentare.Shedirpharma Sorrento-Avimecc Volley Modica 0-3 (19-25, 14-25, 19-25)Shedirpharma Sorrento: Aprea, Pontecorvo, Piedepalumbo, Starace 10, Ruzzi 3, Albergati 8, Gargiulo, Grimaldi 2, Remo 4, Cuminetti 11, Donati (L), n.e.: Imperatore. All. Nicola Esposito.Avimecc Volley Modica: Raso 3, Capelli 17, Putini 3, Chillemi 11, Quagliozzi 18, Garofolo 6, Nastasi (L1), n.e.: Turlà, Aiello (L2), Firringieli, Princi, Saragò, Petrone. All. Giancarlo D’Amico.Arbitri: Alberto Dell’Orso di Montesilvano (PE) e Mariano Gasparro di Agropoli (SA). Addetto al video check Gennaro Galano.