La Shedirpharma Sorrento torna alla vittoria nel derby con l'Aversa: 3-1

C'è voluto l'arrivo della primavera per tirar fuori la Shedirpharma Sorrento dal lungo letargo in cui era caduta dopo la vittoria al tiebreak sul campo della capolista Catania e permetterle di vincere per 3 set a 1 (28-26, 25-21, 20-25, 25-18) il derby di serie A3 di volley maschile che la opponeva alla più quotata Wow Green House Aversa una squadra in netta ripresa destinata dopo un periodo di appannamento e destinata a fare molta strada nei playoff promozione.

Solo con una sorta di pesante letargo si può spiegare il rendimento della Shedirpharma Sorrento che dopo le due splendide vittorie di fine gennaio a Roma e Catania nei cinque match successivi era riuscita a raccogliere un solo punto sui quindici disponibili rischiando seriamente di doversi giocare la permanenza in serie A ai playout.

Contro l’Aversa la Shedirpharma è scesa in campo nell’abituale sei più uno con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. Gli ospiti rispondevano con Pistolesi in regia, Argenta opposto, Iannaccone e Gasparini schiacciato di banda, Pasquali e Marra centrali, Di Meo libero. A dirigere l’incontro Pierpaolo di Bari di Fasano coadiuvato da Marco Colucci di Matera nel ruolo di secondo e Pellegrino Cece di Napoli al Video Check.

L’inizio incontro è favorevole agli ospiti che ottengono 4 punti di fila e si portano a condurre per 3-8. Il pubblico che affolla gli spalti del Palatigliana teme di dover assistere alla ennesima prestazione balorda dei propri beniamini ma fortunatamente questa sera è cambiato il vento. Albergati e compagni non si lasciano assalire dallo sconforto e lottano palla su palla e grazie ad uno Starace in serata di grazia riescono a riacciuffare l’Aversa sul 12 pari. La Shedirpharma si esprime ad un livello mai toccato quest’anno negli incontri interni al Palatigliana e vola sul 19-16. Aversa dimostra tutto il proprio valore e conquista quattro punti di fila portandosi a condurre 19-20, ma come già detto questa volta si trova di fronte la migliore Shedirpharma dell’anno ed è costretta a soccombere 28-26.

Nella parte iniziale del secondo set Aversa riesce nuovamente a guadagnare alcuni punti di vantaggio ma poi subisce un parziale di 8-1 propiziato ancora dalla coppia Starace-Albergati. A quel punto alla Shedirpharma basta mantenere il cambio palla per incamerare anche il secondo set con il punteggio di 25-21.

Al cambio di campo il Team Manager Vincenzo Mosca esprime in maniera un po’ troppo esuberante il proprio incitamento al capitano Gianpio Aprea che invece gli ricorda che la partita non è ancora finita è bisogna ancora conquistare il set decisivo. Il capitano dimostra di avere ancora una volta ragione. Nel terzo set, infatti, l’Aversa sale di livello. La Shedirpharma è costretta nuovamente ad inseguire. Per un po’ riesce a rimanere in scia ma poi si vede costretta ad abbassare il ritmo per rifiatare e l’Aversa ne approfitta per scavare il gap decisivo che gli permette di vincere il set chiudendo sul 20-25.

Il quarto set come i precedenti vede partire meglio l’Aversa, ma la Shedirpharma dopo la pausa obbligata e fisiologica nel finale del set precedente riesce a sua volta a incrementare il proprio livello prestazionale e riacciuffa i rivali sul 9 pari. Stavolta e l’Aversa che si vede costretta a rifiatare e la Shedirpharma ne approfitta per piazzare il colpo del ko definitivo piazzando un parziale di 18-9 che le permette di chiudere il match sul 25-18 e di incamerare tre preziosissimi punti che gli permettono di salire a quota 29 in classifica sopravanzando Roma e Modica. Da qui in avanti il destino è tutto nelle mani di Aprea e compagni a cui per conquistare la permanenza in seria A basterà andare a conquistare almeno un punto a Modica e poi battere l’ormai retrocesso Marcianise nell’incontro dell’ultima giornata al Palatigliana.

Shedirpharma Sorrento – Wow Green House Aversa 3-1 (28-26, 25-21, 20-25, 25-18)

Shedirpharma Sorrento: Aprea 4, Cuminetti 7, Remo 10, Albergati 24, Starace 24, Buzzi 5, Gargiulo 0, Donati (L), Piedepalumbo 0, Maretti 1. N.E. Pontecorvo, Grimaldi, Ruggiero, Imperatore. All. Esposito.

Wow Green House Aversa: Pistolesi 3, Gasparini 14, Marra 6, Argenta 17, Iannaccone 17, Pasquali 4, Barretta (L), Di Meo (L), Lyutskanov 0. N.E. Ricci Maccarini, Pietronorio, Diana, Fortunato, Gatto. All. Falabella.

ARBITRI: Di Bari, Colucci. NOTE – durata set: 33′, 27′, 27′, 28′; tot: 115′.