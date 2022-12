La Shedirpharma Sorrento vince il derby con il Napoli: 3-1

Vittoria in rimonta, 3-1 per la Shedirpharma Sorrento che dopo aver perso il primo set 26-28 ha vinto quelli successivi 25-20, 25-23, 25-15, aggiudicandosi tutti e tre i punti in palio contro una mai doma Quantware Napoli che ha dimostrato di valere molto di più del posto che occupa attualmente in classifica nel campionato di A3 di volley maschile.

La Shedirpharma Sorrento si è schierata in campo con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. Nicola Esposito ha dovuto fare ancora una volta a meno di Lorenzo Maretti a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Assente anche il palleggiatore Pierpaolo Piedepalumbo sostituito da Alessio Evangelista. La Quantware Napoli è scesa in campo con Michele Leone in regia, Cefariello opposto, Canzanella e Botti schiacciatori di banda, Saccone e Martino centrali, Ardito Libero. A dirigere l’incontro Alessandro Pietro Cavalieri di Lamezia Terme e Walter Stancati di Cosenza. Addetto al video check Francesco Esposito di Napoli.

In avvio di match la Quantware Napoli ha approfittato di alcuni errori al servizio dei padroni di casa per acquisire quel minimo vantaggio che è riuscita a mantenere fino al termine del set e grazie al decisivo apporto dell’eterno Canzanella e del sorrentino Leone in regia si è aggiudicata il primo set 26-28. Nonostante i 41 anni Mario Canzanella tecnicamente è ancora il migliore dei suoi soprattutto in ricezione ma la tenuta atletica non è più quella di un tempo. Non appena si è concesso una pausa per tirare il fiato la Shedirpharma ha assunto le redini dell’incontro e non e le ha più mollate fino alla fine. La Quantware Napoli è riuscita comunque a non sprofondare completamente rimanendo in partita fino alla metà del quarto set a tutto vantaggio dello spettacolo.

Alla fine ha vinto la squadra che più ha meritato e che è riuscita ad attaccare con maggiore efficacia. Albergati con 29 punti è stato il miglior realizzatore dell’incontro, ben supportato da un Cuminetti che ha messo a terra molti palloni importanti. Starace meno chiamato in causa che in altre occasioni ha avuto comunque una buona percentuale realizzativa portando a casa punti importanti. Sostanzialmente in equilibrio il rendimento dei centrali delle due squadre (17 a 16 per Sorrento), e quello della ricezione (59 e 37 Sorrento, 59 e 40 Napoli). Il muro sorrentino è stato più efficace di quello napoletano (8 a 4). In battuta 5 ace e 19 errori per Sorrento, 4 ace e 17 errori per Napoli.



Con i tre punti odierni la Shedirpharma Sorrento sale a quota 19 (ottavo posto) allontanandosi almeno temporaneamente dalla zona playout che si era fatta molto vicina dopo la sconfitta esterna con il Marcianise.La prossima settimana la Serie A3 Credem Banca osserva un turno di riposo. La Shedirpharma Sorrento ritorna in campo il 7 gennaio 2023 alle ore 17.00 per affrontare la OmiFer Palmi al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Prossimo incontro interno il 14 gennaio alle ore 19.00 contro Maury’s Com Cavi Tuscania.Shedirpharma Sorrento – QuantWare Napoli 3-1 (26-28, 25-20, 25-23, 25-15)Shedirpharma Sorrento: Aprea 1, Starace 7, Remo 9, Albergati 29, Cuminetti 14, Buzzi 8, Donati (L), Gargiulo M. 0. N.E. Pontecorvo, Gargiulo A., Evangelista, Grimaldi, Imperatore. All. Esposito.QuantWare Napoli: Leone 1, Botti 14, Saccone 8, Cefariello 18, Canzanella 6, Martino 8, Quarantelli 0, Ardito (L), Malanga 0, Fernandez Rodriguez 4. N.E. Monda, Anatrella, Matano, Montò. All. Calabrese.ARBITRI: Cavalieri, Stancati. NOTE – durata set: 33′, 29′, 30′, 26′; tot: 118′.1ª Giornata Rit. (26/12/2022) – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Gir. Blu, Stagione 2022RISULTATIVolley Marcianise-Wow Green House Aversa 3-1 (18-25, 25-18, 25-23, 25-17); Gruppo Stamplast M2G Green Bari-OmiFer Palmi 3-0 (25-20, 25-23, 25-17); SSD Sabaudia-Maury’s Com Cavi Tuscania 0-3 (19-25, 17-25, 18-25); Leo Shoes Casarano-Aurispa Libellula Lecce 0-3 (23-25, 25-27, 22-25); Farmitalia Catania-Avimecc Modica 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-20) Ore 19:00; Shedirpharma Sorrento-QuantWare Napoli 3-1 (26-28, 25-20, 25-23, 25-15); Sieco Service Ortona-SMI Roma 3-1 (25-17, 25-23, 22-25, 25-20)CLASSIFICA – SINTETICAFarmitalia Catania 35, Sieco Service Ortona 34, Maury’s Com Cavi Tuscania 28, OmiFer Palmi 24, Leo Shoes Casarano 24, Gruppo Stamplast M2G Green Bari 21, Wow Green House Aversa 20, Shedirpharma Sorrento 19, Avimecc Modica 18, SMI Roma 17, Aurispa Libellula Lecce 15, Volley Marcianise 14, SSD Sabaudia 14, QuantWare Napoli 8.Note: 1 Incontro in meno: Aurispa Libellula Lecce, QuantWare Napoli;Prossimo turno 08/01/2023 Ore: 18.00SMI Roma-Farmitalia Catania 07/01/2023 ore 16:00; Avimecc Modica-Sieco Service Ortona Ore 16:00; Wow Green House Aversa-Leo Shoes Casarano; QuantWare Napoli-SSD Sabaudia; OmiFer Palmi-Shedirpharma Sorrento 07/01/2023 ore 17:00; Aurispa Libellula Lecce-Volley Marcianise; Maury’s Com Cavi Tuscania-Gruppo Stamplast M2G Green Bari Ore 16:00