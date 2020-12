Prova encomiabile. Sesta vittoria consecutiva contro il Melilli e dedica speciale. «Campo difficile e clima infuocato ma FF Napoli perfetto. Siamo rimasti lucidi e tranquilli». Si gode, con pieno merito, la vetta solitaria e i 18 punti conquistati il tecnico Piero Basile. Capitan Fernando Perugino e compagni hanno ritrovato il laterale classe 1990. «Vitor Renoldi da elogiare: ha dimostrato di essere un vero professionista in queste settimane in cui è stato fuori e in campo è stato eccellente». A sbloccare l’insidioso match in Sicilia proprio il numero 14, concretizzando l’assist dello sloveno Nejc Hozjan.

Tante note positive. «La squadra ha sfoderato una grande prestazione a livello mentale e organizzativo», prosegue soddisfatto Basile, non cascando nella trappola del nervosismo. «La vittoria non è mai stata in discussione. Abbiamo creato una infinità di palle gol», rivendica l’allenatore di Martina Franca. «Vincere in trasferta conferisce maggiore autostima. Dobbiamo proseguire sulla via della concentrazione». Vietato distrarsi.

Dritti alla meta. «Andiamo avanti con la consapevolezza che stiamo crescendo e siamo migliorati sotto tutti i punti di vista». Messi a segno 30 gol, incassati soltanto 8, con il duo sfavillante Fortino-Turmena a guidare la classifica marcatori: 17 reti a bersaglio. Al termine della partita la maglia numero 4 ostentata con fierezza dal gruppo. «Il nostro pensiero va a Renzo Grasso, che dovrà affrontare mesi difficili. E’ un ragazzo straordinario», conclude Basile. Stagione purtroppo finita per l’argentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA