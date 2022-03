Il Circolo Posillipo scende in campo in favore dei profughi ucraini con una iniziativa che vedrà coinvolti tutti i circoli sportivi di Napoli e provincia con il comune obiettivo di contribuire, attraverso una vera e propria gara di solidarietà, ad aiutare i tantissimi bambini profughi ucraini che stanno arrivando in città. A fare gli onori di casa, in occasione della presentazione dell'iniziativa, è stato il Presidente del Circolo Nautico Posillipo Filippo Parisio, insieme al socio del sodalizio rossoverde avv. Gennaro Famiglietti, nella sua qualità di Console Generale Onorario della Bulgaria, e del delegato agli eventi sociali e culturali del Circolo Posillipo Filippo Smaldone.

Presente il Console Generale dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, il quale ha denunciato che allo stato attuale sono oltre tremila i profughi ucraini presenti in città, ma che presto questo numero sarà destinato ad aumentare sensibilmente. Non è voluta mancare alla presentazione della lodevole iniziativa il nuovo Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante.

Presenti, tra gli altri intervenuti, il Console Onorario della Lituania Enzo Russo, anche nella sua qualità di Presidente della Federazione Medici Sportivi in Campania, il Presidente del Comitato Campano Canottaggio Lino Giugno, il Presidente del Tennis Club Vomero Dino Causa, il Presidente della Rari Nantes Napoli Vincenzo Volpe, il Presidente dei Circoli Nautici Campania Gianluigi Ascione, il Presidente del Club Nautico della Vela Luisa De Gregorio. Anche la Regione Campania ha voluto testimoniare la sua presenza con il Presidente della Commissione Bilancio Regione Campania On. Franco Picarone .

L’intento di tutti i circoli sportivi di Napoli e provincia sarà quello di accogliere ed ospitare tutti i bambini profughi dell’Ucraina per consentire loro di praticare qualsiasi attività sportiva sotto la guida dei vari allenatori, allievando così almeno per un attimo le loro drammatiche sofferenze e cercando di riportarli ad un’apparente normalità per alcune ore.

“Saranno per noi come dei piccoli nuovi soci- ha affermato il Presidente del Circolo Nautico Posillipo Filippo Parisio- li accoglieremo assicurando loro cibo, ed ogni tipo di assistenza. Ci sarà necessariamente bisogno di un’organizzazione capillare per far praticare loro lo sport al circolo mettendo a disposizione le nostre strutture. Ma il nostro aiuto e supporto non si limiterà a questo. Il Circolo Posillipo farà tutto quello che sarà necessario per assistere i bambini, e venire incontro alle loro indifferibili esigenze”.

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante ha dichiarato: ” Sono davvero felice di essere qui. Il Comune di Napoli è già operativo nei riguardi dei tanti profughi che stanno arrivando dall’Ucraina con soccorsi di prima necessità. La priorità è quella di organizzare una cabina di regia per non disperdere energie e risorse. Mettere a disposizione da parte di tutti i circoli sportivi le loro strutture è un ulteriore grande segnale della infinita solidarietà che la nostra città dimostra in ogni occasione.”

Commovente la testimonianza del Console Generale dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko :” Napoli è una città con un cuore grande. Ringrazio davvero tutti per le grandi iniziative in favore dei nostri bambini che sono traumatizzati dai bombardamenti subiti. Fare sport è un tentativo per riportarli alla normalità nella speranza che questa terribile guerra finisca. I nostri bambini vogliono tornare a vivere in pace e serenità. Ora a Napoli ci sono tremila profughi ucraini, ma il numero è destinato rapidamente a crescere.”

Infine il socio del Circolo Posillipo Avv. Gennaro Famiglietti, anche nella sua qualità di Console Generale Onorario della Bulgaria ha voluto ringraziare tutti i circoli sportivi che hanno aderito alla lodevole iniziativa: “E’ davvero motivo di grande soddisfazione aver raccolto in pochi giorni un numero così alto di adesioni da parte di tutti i circoli sportivi. Ringrazio i rappresentanti dei circoli sportivi presenti, ma anche tutti quelli che hanno manifestato attraverso lettere e messaggi la loro totale partecipazione alla nostra iniziativa. E’ il momento di essere concreti, e di dare un segnale importante di grande solidarietà al popolo ucraino. Noi siamo pronti, e non vediamo l’ora di poter aiutare tutti i bambini ai quali vogliamo regalare un sorriso dopo immani sofferenze.”